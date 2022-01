Sapete chi è l’ex fidanzata di Orlando Bloom? E’ un’attrice famosissima

Sapete chi è l’ex fidanzata di Orlando Bloom? E’ un’attrice e sono stati insieme molti anni.

Orlando Bloom è un attore britannico oggi conosciuto in tutto il mondo, per i tanti e diversi ruoli portati in scena. Ha iniziato a muovere i primi passi quando era molto giovane. Il debutto arriva nel 1997, in Wild.

Tra i ruoli che l’hanno reso celebre c’è sicuramente quello di William Turner ne La maledizione della prima luna e nei film successivi. Ma il ruolo in assoluto che l’ha portato al successo in tutto il mondo è quello di Legolas. Bloom ha interpretato nella Trilogia de Il Signore degli anelli, l’elfo di Gran Burrone. Per interpretare al meglio questa parte ha preso lezioni di tiro con l’arco, di scherma e di equitazione. Infatti, nei film è un abile arciere e un ottimo cavaliere, e non ha paura di difendere gli altri e mettere in pericolo la propria vita. Sappiamo che l’attore ha una relazione con la cantante Katy Perry, con la quale ha avuto una bambina, nata nel 2020. Ma sapete chi è la sua ex fidanzata?

Orlando Bloom, chi è la sua ex fidanzata: è un’attrice famosissima

Abbiamo amato e apprezzato Orlando Bloom in tutti i ruoli che ha portato in scena. Il personaggio che l’ha portato al successo e grazie al quale oggi è famoso in tutto il mondo è sicuramente quello di Legolas, nella trilogia Il Signore degli anelli.

Nella terra di mezzo, l’attore ha vestito i panni di un elfo, proveniente da Gran Burrone, che si unisce alla Compagnia dell’anello, per affrontare il male e aiutare Frodo, il portatore dell’anello, a portare a termine la sua missione, distruggerlo nel monte Fato. Per interpretare questo ruolo, Bloom ha preso lezioni di tiro con l’arco, di scherma e di equitazione, divenendo abilissimo. Ha una relazione con Katy Perry, e nel 2020 sono diventati genitori di una bambina. Ma in passato prima ancora di stare con la cantante, è stato sposato con Miranda Kerr, top model, e insieme hanno avuto un bambino. Ma prima ancora, sapete con chi è stato fidanzato?

Orlando Bloom, per circa 3 anni, dal 2003 al 2006, è stato legato all’attrice Kate Bosworth. E’ famosissima, l’abbiamo vista in Settimo Cielo, ne L’Uomo che sussurrava i cavalli, Superman Return, Così è la vita, La forza della natura e in tantissimi altri film, al cinema e in televisione. Voi eravate a conoscenza di questa relazione dell’attore?