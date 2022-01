Si sono sposati a 90 giorni per innamorarsi, ma quello che è successo dopo è incredibile: tutti di stucco

Si sono sposati a 90 giorni per innamorarsi, ma scoprire quello che è successo dopo è davvero incredibile: tutti di stucco!

È una delle trasmissioni più seguite del piccolo schermo, 90 giorni per innamorarsi. In onda su Real Time ogni Domenica sera, il programma che permette a coppie di conoscersi per circa 3 mesi e di decidere se convolare a nozze oppure no è tra i più amati.

Sono davvero tantissime le persone che hanno deciso di prendere parte a 90 giorni per innamorarsi nel corso delle sue numerose stagioni. E, soprattutto, sono davvero tantissime le storie a cui i suoi telespettatori si sono affezionati. Tra questi, c’è anche la storia di Jorge Nava ed Anfisa. I due, come ricorderete, hanno partecipato alla quarta stagione della trasmissione. E con le loro avventure e vicende hanno saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori. È proprio per questo motivo che ad oggi, nonostante siano passati anni dalla messa in onda della loro storia, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto. E, soprattutto, cosa sia successo dopo il programma. Ad oggi, infatti, Jorge ed Anfisa sono ancora una coppia? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Una cosa, però, vogliamo anticiparvela: non vi sareste mai aspettati un epilogo del genere.

Si sono sposati a 90 giorni per innamorarsi, ma cos’è successo dopo? L’inimmaginabile

Jorge Nava ed Anfisa si sono sposati nel corso della quarta stagione di 90 giorni per innamorarsi. E per la loro storia hanno facilmente conquistato l’attenzione su di loro. Ad oggi, infatti, sono trascorsi anni dalla loro partecipazione al programma, eppure sono davvero tantissime le persone che continuano a domandarsi che fine abbiano fatto oggi. Così come altre coppie di cui vi abbiamo abbondantemente parlato, anche i due giovanissimi ragazzi sono ancora insieme?

Forse non tutti lo sanno, ma la storia d’amore tra Jorge Nava ed Anfisa non è andata affatto a buon fine. A distanza di tempo, infatti,la coppia si è detta addio per sempre. Ma non solo. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che Jorse sia ritornato in forma. E che abbia addirittura trovato l’amore, diventando papà. Di Anfisa, invece, sappiamo poco e nulla. Non sappiamo se ad oggi sia single oppure no, ma possiamo dirvi che è sempre bellissima.

Vi piacevano come coppia?