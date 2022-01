Sta per partire la nuova stagione di Cortesie per gli ospiti: quando inizia l’amato format.

Cortesie per gli ospiti ci fa compagnia dal 2015. Va in onda su Real Time e la trasmissione è un vero successo. In ogni puntata due coppie si sfidano offrendo ciascuno un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I tre conduttori giudicano dando un voto e un loro parere, ognuno nel suo campo specifico, nell’arredamento della casa, nel modo di apparecchiare la tavola, intrattenere gli ospiti e nella preparazione dei cibi.

Fino ad ora abbiamo visto in veste di giudici e di conduttori, Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Quest’ultimo, però, qualche settimana fa, ha annunciato che non sarà presente nelle nuove puntate e al suo posto troveremo Luca Calvani. Ma adesso, sta per partire la nuova edizione: quando inizia?

Cortesie per gli ospiti, manca pochissimo: quando inia la nuova stagione

Uno dei programmi più seguiti e amati dai telespettatori, in onda su Real Time, è Cortesie per gli ospiti. Il format prevede la gara di due coppie. In ogni puntata si sfidano offrendo un pranzo o una cena. I giudici, Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e il nuovo arrivato Luca Calvani, giudicano dando un voto, ognuno in un campo specifico.

Ovvero nell’arredamento della casa, nel modo di apparecchiare la tavola e nella preparazione dei cibi. Come ormai è noto e come vi abbiamo detto, Diego Thomas non sarà presente nelle nuove puntate. E’ stato proprio lui ad annunciarlo sui social, raccontando di voler dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto è arrivato Luca Calvani. Ma adesso, la notizia che tutti aspettavano è arrivata.

Cortesie per gli ospiti sta per iniziare con una nuova stagione. Il nuovo anno si apre con la messa in onda delle nuove puntate. La data di partenza è prevista per il 10 gennaio alle ore 20.20, su Real Time. Mancano pochissimi giorni al grande inizio, siete pronti ad immergervi in questa nuova ‘avventura’?