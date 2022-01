Prima della conclusione del ‘vecchio’ anno, Alex Belli ha compiuto un gesto inaspettato per Soleil: cos’è esattamente accaduto.

Sono stati, senza alcun dubbio, anche loro i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge. Entrati a far parte del reality nel corso della sua prima puntata, i due si sono immediatamente legati ed affezionati. E sappiamo benissimo quanto la loro amicizia ed alchimia abbia fatto chiacchierare nel corso di queste settimane.

Seppure Alex Belli sia definitivamente uscito dalla casa del GF Vip nel corso della puntata del 13 Dicembre, né lui e né Soleil possono fare a meno di rivolgersi dolci pensieri. Recentemente, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di sentire la mancanza dell’attore. Dal canto suo, invece, il buon Belli non ha perso occasione di poter compiere un gesto inaspettato nei confronti della sua amica. Proprio qualche giorno fa, quasi sullo scoccare della fine del 2021, l’attore di Centovetrine ha voluto ‘sorprendere’ i suoi fan con un video piuttosto emozionante. “Questo è il GF Vip 2021”, ha scritto il buon Belli a corredo di questo video. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Alex Belli, il gesto per Soleil è inaspettato: cos’è successo

Stava quasi per terminare il 2021 quando Alex Belli non ha perso occasione di poter rivivere il suo emozionante percorso nella casa del GF Vip su Twitter, compiendo un gesto inaspettato per Soleil Sorge.

“This is GF Vip ’21. Alchimie artistiche”, ha scritto l’amato attore di Centovetrine a corredo di questo video che riprende i suoi momenti più belli vissuti in casa e, soprattutto, quelli vissuti con l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. C’è davvero di tutto in questo breve filmato, sia chiaro. A partire, quindi, dai primi momenti vissuti insieme a lei e ai suoi compagni di viaggio. Fino all’ultimo scontro avvenuto una settimana dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip.

Un video davvero emozionante, ve lo assicuriamo! E che, soprattutto, sottolinea quanto il legame tra lui e Soleil sia stato piuttosto intenso.