Alfonso Signorini lavora in tv da tanti anni, ma lo ricordate con i capelli e senza occhiali? La sorprendente foto del passato

Volto popolare della tv da circa vent’anni, da due è al timone del GF Vip: qualcuno di voi ricorda com’era Alfonso Signorini in passato?

Lo vedremo stasera al GF Vip 6, programma che lo ha visto prima nelle vesti di opinionista e poi in quelle da conduttore: Alfonso Signorini negli anni è riuscito ad acquisire sempre più spazio in tv e la sua carriera sul piccolo schermo è iniziata nei primi anni Duemila.

Molti sanno che prima di intraprendere questa strada, il direttore del settimanale Chi ha avuto un passato da professore di Lettere in un liceo classico milanese. Uomo di grande cultura, è infatti laureato in Lettere classiche e anche diplomato al pianoforte presso il Conservatorio di Musica G. Verdi.

La sua gavetta come giornalista inizia a Panorama e in questa professione dimostra subito il proprio talento. Signorini ha inoltre diretto per alcuni anni il Tv Sorrisi e Canzoni.

E’ però in tv che il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscerlo davvero. Ricordate i primi programmi a cui ha preso parte?

Alfonso Signorini, spunta lo scatto del passato: il confronto con oggi lascia sbalorditi

Il debutto sul piccolo schermo avviene nel lontano 2002, come ospite fisso di Chiambretti c’è su Rai 2 in seconda serata. La sua grande capacità di comunicazione e la sua esperienza nel gossip gli permettono di presenziare in tantissime altre trasmissioni. come ad esempio L’isola dei famosi.

A metà degli anni Duemila conduce Verissimo al fianco prima di Paola Perego e poi di Silvia Toffanin mentre in Scherzi a parte sarà colui che intervista le vittime degli scherzi. Seguiranno tanti altri programmi, ma la vera svolta arriverà con il GF Vip, che lo vedrà raccogliere il testimone di Ilary Blasi.

Dopo aver ripercorso una piccola parte delle tappe televisive di Alfonso Signorini, viene spontanea una domanda: com’era il famoso giornalista tanti anni fa? E’ una foto sul suo profilo Instagram a mostrarcelo.

Capelli, viso più da ragazzo e senza occhiali: ricordavate Alfonso così?