È stata un’amatissima protagonista di Non è la Rai, ma cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita lontano dai riflettori? Resterete di stucco.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: è stata un’amatissima ed indiscussa protagonista di Non è la Rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori per circa quattro stagioni. In ciascuna di esse, hanno preso parte al programma tantissime ragazze. Ed il pubblico italiano è riuscito ad affezionarsi a lui un ugual misura.

Sono trascorsi tantissimi anni da quando, seppure a malincuore, Ambra Angiolini salutava in lacrime il suo adoratissimo pubblico italiano. E conduceva l’ultima puntata di Non è la rai. Nonostante questo, però, sono davvero tantissime le persone che ricordano con immenso affetto il programma, ma anche tutte le sue ragazze. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare lei: amatissima protagonista della seconda e terza edizione del programma, la giovane ragazza ha saputo conquistare facilmente il centro della scena. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Sono trascorsi esattamente 28 anni, ma cosa fa? E, soprattutto, com’è diventata? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amatissima a Non è la Rai, ma sapete cosa fa oggi? La sua vita lontano dai riflettori

Se vi ricordate di lei nello studio di Non è la rai ed anche voi impazzivate per le sue performances, sapere com’è diventata oggi e com’è la sua vita lontano dai riflettori vi farà sicuramente piacere. Stiamo parlando proprio di lei: Roberta Modigliani!

Entrata a far parte della trasmissione a partire dalla seconda stagione e rimasta lì per circa due anni, la bella Roberta ha fatto impazzire tutto il pubblico italiano per il suo incredibile talento. Non c’era nulla, infatti, che la Modigliani non sapesse fare. Conduttrice, cantante ed attrice: insomma, era un vulcano di energie. È proprio per questo motivo che, appena terminata la sua esperienza nel programma, ha cavalcato l’onda del successo ancora di più. Non soltanto nel 2016 ha condiviso un suo singolo, ma ha anche recitato in diverse serie tv. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventata?

Sempre bellissima, non c’è che dire!