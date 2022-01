L’amatissima concorrente del GF è diventata mamma: benvenuta Stella! L’annuncio è arrivato attraverso i social.

È stata una delle protagoniste assolute dell’undicesima edizione del Grande Fratello, quella vinta da Andrea Cocco. E da qualche ora è diventata mamma per la prima volta!

L’annuncio è arrivato proprio da lei, attraverso le storie del suo canale Instagram, dove ha condiviso il primo scatto in compagnia della sua piccola Stella. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia!

L’ex concorrente del GF è diventata mamma per la prima volta: è nata Stella

“Stanca ma felice di conoscerti mia piccola Stella. Benvenuta in questo mondo.” Fiocco rosa per l’ex concorrente del Grande Fratello 11, diventata mamma per la prima volta. La notizia è stata annunciata proprio da lei sul suo Instagram, dove ha postato un selfie con la neonata. Di chi stiamo parlando?

Di Sheila Capodanno, concorrente dell’undicesima edizione del GF, quella in cui hanno partecipato anche Guendalina Tavassi, Biagio D’Anelli e Margherita Zanatta: a trionfare fu Andrea Cocco. Oggi l’ex gieffina vive in Australia ed è una digital marketing manager per un’azienda di moda, oltre che scrittrice. La piccola Stella è nata dall’amore con il suo compagno Bruno Gregianin, con cui si mostra spesso insieme sui social, super uniti ed affiatati.

Non possiamo che mandare ai neo genitori Sheila e Bruno i nostri migliori auguri di cuore e benvenuta al mondo piccola Stella!

Nuovo ingresso al GF Vip 6

E dal Gf Nip passiamo al GF Vip! Quella attualmente in onda è la sesta edizione della versione vip del reality show di Canale 5. Un’edizione che diventerà la più lunga di sempre: terminerà il 14 marzo 2022! E, questa sera lunedì 3 gennaio, un nuovo vippone farà il suo ingresso dalla porta rossa: si tratta dell’attore Kabir Bedi, che si unirà ai concorrenti già in casa diventando ufficialmente uno di loro: come accoglieranno l’indimenticabile Sandokan?