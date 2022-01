Avete mai visto Valeria Marini da ragazzina? Spunta una vecchia foto

Il suo fascino magnetico lo conosciamo, ma anche da ragazzina Valeria Marini era già di una bellezza disarmante: l’immagine ci incanterà!

Fin dai suoi esordi fu definita “la Marylin Monroe italiana” e ancora oggi per tutti è un’icona di bellezza e seduzione: Valeria Marini, attualmente concorrente del GF Vip 6 in coppia col chirurgo dei vip Giacomo Urtis, ha sempre incantato il pubblico col suo fisico prorompente e, perché no, anche con la sua simpatia.

Di origine sarda, l’ex diva del Bagaglino è nata il 14 maggio 1967 a Roma e il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene negli anni ’90 nonostante da bambina sognasse di diventare una veterinaria.

Oltre alle varie trasmissioni del Bagaglino in cui ha ricoperto il ruolo di primadonna, Valeria è stata anche conduttrice di programmi molto seguiti come il Festival di Sanremo, Domenica In, Scherzi a parte.

Negli ultimi anni è stata di frequente concorrente di reality show: in questo momento è alla sua terza partecipazione al GF Vip e anche a L’Isola dei famosi ha partecipato per ben tre volte. Nel 2018 ha fatto parte, insieme all’ex fidanzato Patrick Baldassari, dell’edizione Vip di Temptation Island.

Ma chi ricorda Valeria Marini da ragazzina? Vogliamo mostrarvi un’immagine risalente agli anni ’90, quando la showgirl iniziava la sua carriera.

Valeria Marini, l’immagine da ragazzina lascia senza fiato: che spettacolo!

Prima di diventarne conduttrice, Valeria come molti altri personaggi famosi è stata anche vittima di Scherzi a parte. La celebre trasmissione che da anni ci fa divertire documentando le reazioni dei vip a situazioni assurde e create ad arte, organizzò anche per lei uno scherzo quando era giovanissima.

Rivedendo il video non si può non restare incantati dalla straordinaria bellezza di Valeria: sicuramente il viso appariva più ‘acerbo’, ma i lineamenti erano perfetti anche allora. Con pochissimo trucco e capelli lisci, appare molto diversa da come siamo abituati a vederla in tv, tra lustrini e paillettes.

Che vi dicevamo? Semplicemente ‘stellare’!