Questa bambina è oggi un’attrice molto amata: anni fa ci ha conquistato in una famosa serie tv

Questa bambina in foto è oggi un’attrice molto amata e apprezzata: anni fa ci ha conquistato in una famosa serie tv.

La bambina in questa foto è bellissima e vi anticipiamo che, ancora oggi lo è. E’ cresciuta ed è diventata una donna meravigliosa, ed è un’attrice con un talento da vendere. Da piccola ha studiato diversi generi di danza, tra cui danza classica, hip hop, danza contemporanea e tip tap. Inizia la sua esperienza recitativa a 12 anni.

Ma c’è stato un ruolo, che ancora non vi possiamo svelare, che l’ha portata sull’onda del successo. Aveva solo 17 anni quando è stata scelta per questo personaggio, il primo di rilievo, cui hanno fatto seguito altri.

Per questo ruolo, nel 2008 ha ricevuto una nomination agli AFI Award nella categoria “Miglior attrice protagonista in una serie televisiva”. E’ iniziata così la sua carriera e da quel momento, non si è più fermata. Da bambina era dolcissima e ancora oggi, ha il medesimo sguardo: per caso, riuscite a riconoscerla?

Era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata: anni fa ci ha conquistato in una famosa serie tv

Questa bambina è oggi un’attrice molto amata e apprezzata. E’ famosa in tutto il mondo, perchè in questi anni, ha interpretato ruoli in film e serie tv, trasmesse ovunque. Noi l’abbiamo conosciuta la prima volta grazie ad una famosa serie tv.

E’ stato il suo primo ruolo di rilievo. Era il 2006 e viene scelta per questo ‘famoso’ personaggio, per il quale, poi, nel 2008 riceve una nomination agli AFI Award nella categoria “Miglior attrice protagonista in una serie televisiva”. Guardando lo scatto e dopo questi indizi, l’avete riconosciuta? L’attrice non è cambiata nemmeno un po’.

La bambina nella foto è la meravigliosa Phoebe Tonkin, attrice e modella australiana, principalmente nota per il ruolo di Cleo Sertori in H2O: la ricordate, vero? Per questo ruolo e per recitarlo al meglio, ha dovuto prendere delle lezioni di nuoto. Ha vestito i panni di Cleo dal 2006 al 2010. Ma l’attrice è nota anche per aver interpretato Faye Chamberlain in The Secret Circlee di Hayley Marshall in The Originals e The Vampire Diaries.