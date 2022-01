Che titolo di studio ha Elodie? Le motivazioni della sua scelta

Di lei conosciamo il talento, la straordinaria bellezza e il difficile passato, ma pochi sanno che titolo di studio ha Elodie: scopriamolo!

Dai banchi della quindicesima edizione di Amici al successo strepitoso il passo per lei è stato breve: bella come poche, brava quanto basta per sfondare nella musica, Elodie Di Patrizi è diventata nel giro di pochi anni una delle cantanti italiane più quotate.

Nata il 3 maggio del 1990, a 31 anni ha già collezionato diversi traguardi professionali tra cui anche la conduzione del Festival di Sanremo nel 2021 e di una puntata de Le Iene oltre al debutto come attrice.

In ambito musicale, invece, i suoi successi non si contano: memorabili i suoi brani come Tutta colpa mia presentata a Sanremo 2017, Andromeda scritta per lei da Dardust e Mahmood per Sanremo 2020, e i grandissimi successi estivi in collaborazione con altri grandi artisti come Gue Pequeno e Michele Bravi, Marrakasch e i The Kolors.

Una personalità profonda quella di Elodie, che è stata determinante in molte situazioni della sua vita e che, forse, ha inciso anche sulla sua carriera scolastica. Vediamo perché.

Elodie, che titolo di studio ha: fece una scelta ben precisa al riguardo

In un’intervista al Corriere della Sera, la bellissima artista ha raccontato il suo passato difficile: “A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera”.

La sua adolescenza è stata infatti abbastanza turbolenta anche a causa del difficile divorzio dei suoi genitori, le difficoltà economiche, la malattia (oggi superata) di sua madre. Tanta rabbia accumulata dentro che ha cercato di reprimere sfogandosi anche con l’alcol: “Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli“.

Se crescendo è riuscita per tanti versi a trovare un proprio equilibrio ed a riappropriarsi di se stessa, Elodie oggi ammette di avere un grande rimpianto riguardo al proprio percorso di studi: “Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame”.

Una confessione che solo dopo anni è riuscita a fare perché in quel momento ha cercato di dare un’altra spiegazione alla sua scelta: “Certo, allora mica l’ho detto così, ho fatto la coatta: mi ero inventata una storia del tipo che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse, che mi dicesse se fossi pronta o meno”.

Ad ogni modo, Elodie ha saputo costruirsi una carriera artistica di tutto rispetto e chissà che un giorno non decida di prendere il diploma. In fondo, non è mai troppo tardi!