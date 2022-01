Chi è cosa fa nella vita l’ex moglie di Carlo Verdone: l’avreste mai detto? I dettagli sulla famiglia dell’amatissimo attore.

Lui non ha bisogno di presentazioni. È uno degli attori più amati di sempre, una vera e propria icona della comicità italiana. I film e i personaggi interpretati da Carlo Verdone fanno ormai parte della nostra cultura, ma non tutti sanno i dettagli della sua vita privata.

Non tutti sanno, infatti, che Carlo Verdone è stato sposato per ben 16 anni: dal lungo matrimonio sono nati i suoi due figli Giulia e Paolo. Sapete chi è l’ex moglie dell’attore? Tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Carlo Verdone, chi è e cosa fa nella vita la sua ex moglie: insieme hanno due figli

Della carriera di Carlo Verdone sappiamo proprio tutto, ma non si può dire lo stesso delle sue vicende sentimentali. Non tutti, infatti, sanno che il famosissimo attore è stato sposato per ben 16 anni, fino al 1996. Nell’agosto del 1980, Carlo Verdone è convolato a nozze con Gianna Scarpelli, dalla quale è legalmente separato ma non divorziato. Dal loro amore sono nati due figli, Giulia, nata nel 1986 e Paolo, del 1988. Nonostante la fine della storia, i due sono rimasti in ottimi rapporti, e Gianna è stata molto vicina a Carlo in vari momenti difficili della sua vita, come quando si sono ammalati i suoi genitori. Secondo quanto si legge sul web, Gianna ha lavorato anche come segretaria ed assistente personale dell’ex marito.

Ma c’è un’altra curiosità sulla famiglia di Carlo Verdone che non tutti conoscono: sapete chi è la sorella? Si chiama Silvia ed è sposata proprio con Christian De Sica! I due si sono conosciuti perché Christian era amico di scuola di Carlo: dopo alcuni problemi iniziali, Verdone è stato ben felice di accogliere Christian come cognato! E voi, conoscevate questo retroscena che lega i due amatissimi attori romani?