Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Christian De Sica: entrambi molto ‘impegnati’

Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Christian De Sica: entrambi sono molto ‘impegnati’ nelle loro carriere!

Chi non conosce il mitico attore volto dei tantissimi cinepanettoni, Christian De Sica! Ma sapete anche ci sono i suoi due figli? Entrambi sono ragazzi molto impegnati nei loro settori lavorativi. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Christian De Sica è un attore italiano di fama internazionale. Conosciuto al grande pubblico per essere il figlio del celebre attore e regista Vittorio De Sica. Una particolare curiosità sulla famiglia di De Sica è che è sposato da moltissimi anni con la sorella di un noto collega e amico. Avete capito di chi stiamo parlando? Del grande Carlo Verdone. Infatti, Christian è convolato a nozze con Silvia Verdone nel 1980 e insieme hanno avuto due splendidi figli, un maschio Brando, e una femmina, Maria Rosa.

Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Christian De Sica?

I due figli, avuti con l’amatissima e unica moglie, ormai sono diventati adulti, e vivono la loro vita tra impegni lavorativi e ritrovi familiari. Le foto della famiglia allargata, in cui spesso compare anche lo zio Carlo Verdone, fanno veramente sorridere e stringere il cuore. Il primo genito di De Sica e Silvia Verdone si chiama Brando classe 1983, ed ha voluto seguire le orme di famiglia lavorando nel campo del cinema. È infatti un attore e regista che ha studiato Arte e Cinema presso una prestigiosa università americana. Sembrerebbe proprio che Brando renda molto fiero suo padre, visto i grandi successi ottenuti nel campo cinematografico, come il premio Giffoni Film Festival per il corto Aria.

Se Brando De Sica assomiglia in maniera quasi sconvolgente al padre, la secondogenita Maria Rosa assomiglia molto di più alla bella mamma Silvia. La ragazza, nata nel 1987, non ha seguito la carriera di famiglia, ma ha scelto una professione altrettanto creativa. Si è laureata all’Istituto Europeo di Design e subito dopo ha ottenuto un Master in fashion design all’Accademia del Lusso. Ora la ragazza ha aperto un brand insieme al marito Federico Pellegrini. Lui si occupa della CEO, lei della parte creativa. Il brand si chiama Mariù, in onore di come è sempre stata soprannominata la ragazza dalla sua famiglia.

Dei figli veramente talentuosi per Christian De Sica! E voi li conoscevate?