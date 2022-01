La storia di Corey è stata raccontata nel corso della prima stagione di Too Large: il giovane è partito da 300 kg, oggi è irriconoscibile.

Stanno appassionando anche voi le puntate di Too Large, vero? Stesso format di Vite al Limite, ma con protagonisti completamente differenti, il programma di Real Time racconta le storie di persone gravemente obese che hanno serissima intenzione di ritornare in forma. E riappropriarsi della propria vita.

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo raccontato diverse storie di Too Large. Vi abbiamo parlato, ad esempio, di Vannessa e Melissa, ma anche di Jennifer. Adesso, invece, vi spiegheremo il percorso di un giovanissimo ragazzo, che alla sola età di 24 anni aveva un peso che superava i 300 kg. Insomma, così come tantissimi altri suoi colleghi, anche lui aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. E vedendo quello che è diventato oggi, possiamo dire che ci è riuscito davvero alla grande. Prima di vedere come si è trasformato – e vi assicuriamo che è davvero irriconoscibile – scopriamo insieme la sua storia. Purtroppo, anche quella di Corey è una storia piuttosto particolare. E che merita di essere raccontata.

Corey dopo Too Large è irriconoscibile: eccolo qui, resterete di stucco

Così come tantissimi suoi colleghi, anche Corey ha sentito l’esigenza di chiedere aiuto al dottor Procter di Too Large per via del suo peso eccessivo. Aveva poco più di vent’anni, pensate, eppure raggiungeva i 300 kg. Cosa ha determinato il suo peso? La motivazione è piuttosto semplice: la sua storia piuttosto particolare! Da sempre vittima del suo peso, ma anche solito a trovare nel cibo la sua unica consolazione, il buon Phelps ha raggiunto dei chili davvero di troppo.

Com’è stato il suo percorso in clinica? Davvero soddisfacente! Partito con un peso di ben 300 kg, il giovane Corey è uscito di lì con 180 kg. Un traguardo davvero impressionante, da come si può chiaramente comprendere. Ma non solo. Siamo riusciti a rintracciarlo ed abbiamo scoperto che oggi è davvero irriconoscibile. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: la sua trasformazione è davvero choc, vero?