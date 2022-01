Carlo Verdone è quasi irriconoscibile in questa vecchia foto: era nel pieno della giovinezza qui, incredibile!

Carlo Verdone è uno degli attori più noti e importanti di questa generazione. Conosciamo tutti molto bene la sua grande comicità e il suo sorriso contagioso, ma spunta una foto del passato dove è quasi irriconoscibile.

Carlo Verdone, classe 1950 originario di Roma, oltre a essere un brillante attore è anche un comico, regista e sceneggiatore di talento. Tra i suoi innumerevoli film di successo possiamo trovare Grande, grosso e.. Verdone, Posti in piedi in paradiso e Come un gatto in tangenziale, in coppia con la talentuosa Paola Cortellesi. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stato sposato con Gianna Scarpelli, apparsa in un cameo nel film Al lupo al lupo, e con cui ha avuto i due figli Paolo e Giulia. È anche il cognato dell’amico e collega Christian De Sica, infatti quest’ultimo ha sposato la sorella di Verdone, Silvia.

Carlo Verdone nel pieno della giovinezza: spunta una vecchia foto

Lo stesso Carlo Verdone ama parlare di se stesso e si racconta spesso anche sui suoi profili social. Non è raro vederlo pubblicare alcune vecchissime foto che lo rappresentano o da solo o in compagnia di colleghi e amici. Proprio in questo modo arriva una foto di Verdone da giovane che lascia veramente senza parole. Si può vedere un giovanissimo ragazzo in questo scatto in bianco e nero, ma il suo sguardo profondo non è cambiato per niente.

L’incredibile fotografia vintage viene accompagnata da un’altrettanto incredibile descrizione. Carlo Verdone scrive: “In una scatola di vecchi francobolli da collezione è sbucata questa foto. Ero ad Anzio, il mio luogo di villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero. Andavo sempre al cinema all’aperto, fumavo di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre.

Ero un ragazzo normale e diventare attore era l’ ultima cosa che avrei fatto. La vita è strana. Sceglie lei per te. Quanto corre veloce il tempo. Ma il ricordo ha qualcosa di meraviglioso: che lo puoi conservare a lungo. E nessuno te lo può rubare. Fino a quando non svanisce da solo”.

Davvero incredibile! Avevate mai visto Carlo Verdone così giovane?