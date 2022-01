Elisabetta Gregoraci mostra alcuni angoli della sua casa in Kenya: impossibile non notare quel particolare; un vero angolo di paradiso.

Elisabetta Gregoraci non potrebbe mai rinunciare al Natale con la sua famiglia. Lo ha dimostrato l’anno scorso, quando ha scelto di abbandonare la casa del GF Vip per trascorrere le festività col suo amore, il figlio Nathan Falco. Ed è con lui che è volato in Kenya per queste vacanze: è lì che, a Malindi, Flavio Briatore possiede un meraviglioso resort di lusso, il Billionaire Resort & Retreat.

Attraverso il suo canale Instagram, Elisabetta ha mostrato alcuni angoli del suo alloggio africano, dove non sono passati inosservati dei dettagli. Diamo un’occhiata alle immagini apparse sui social.

Un vero e proprio paradiso nel cuore del Kenya: ecco la casa di Elisabetta Gregoraci

La famiglia Briatore si è riunita in Kenya per le feste di Natale. Mare, sole e tanta allegria per Elisabetta Gregoraci, che ha raggiunto Nathan e il papà Flavio il giorno della vigilia. E, sul suo seguitissimo canale di Instagram, la showgirl calabrese ha mostrato alcuni angoli della sua casa in Kenya. Un luogo elegante e raffinato, come è solito quando si parla della Gregoraci.

Dalle immagini condivise sui social, è possibile vedere che il colore predominante è il bianco, con dettagli in legno, come le scale e il tavolo. Ma a catturare l’attenzione sono i numerosi quadri che ornano le pareti. Tantissimi simboli che rappresentano il continente africano, dalla cartina all’elefante, ma sono altri due quadri a colpire maggiormente i fan: riuscite a notarli?

Proprio così, ci sono due meravigliosi scatti di Elisabetta a rendere ancora più bello l’ambiente. E voi, cosa aspettate a seguire l’ex concorrente del GF Vip 5 sul suo canale Instagram? Scoprirete tante meravigliose bellezze dell’Africa, una terra a cui la showgirl calabrese è legatissima.