Nuovo furioso scontro nella casa del GF Vip: volano parole pesantissime tra loro, cosa sarà accaduto?

Nella casa più spiata d’Italia non c’è mai un momento di tranquillità. Questa volta volano parole pesanti e arriva l’ennesima furiosa lite per colpa di un tartufo.

Complice la stanchezza e la voglia di tornare dai propri cari, i vipponi originali di questo Grande Fratello Vip 6 sono sempre più ai ferri corti. Ogni pretesto è buono per accendere una nuova discussione, che inevitabilmente distrugge l’armonia e la tranquillità all’interno della casa di Cinecittà. Le protagoniste di questa furiosa lite sono due vippone dai caratteri assolutamente non facili, che si sono date un lungo botta e risposta per via della misteriosa scomparsa di un tartufo. “Il tartufo che ci è arrivato è sparito. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?” da queste parole parte il furioso scontro tra le due coinquiline della casa.

Leggi anche Anticipazioni GF Vip, puntata del 3 Gennaio: nuovo ingresso, ulteriori scontri e baci ‘bollenti’

Scontro al GF Vip: volano parole pesantissime!

Lo scontro tra le due ragazze vede protagoniste Lulù Hailé Selassié e Soleil Sorge. Non è mai corso buon sangue tra le due ragazze, se non nei primissimi e pochi giorni all’inizio del programma, quando evidentemente non si conoscevano ancora bene. Lulù chiedeva ai coinquilini, in particolare a Barù, se sapessero qualcosa di questo tartufo scomparso. A quel punto è intervenuta Soleil dicendo “Per principio Lulù? Tu sei la prima che si nasconde le cose in camera, ma di cosa stiamo parlando? La torta, la frutta, vi mettete di tutto lì dentro. Sono veramente stanca, nessuno ha dei principi validi su queste cose”.

Leggi anche GF Vip, Soleil beve la spremuta preparata da Gianmaria senza chiedere e lui si arrabbia: “Non ti permettere mai più”

La Selassié non ci sta e risponde a tono alla italo-americana, “Ma perché devi agitarti? Stai serena. Sto parlando con lui del tartufo, vieni qua e ti agiti. Non c’è bisogno di inalberarsi per queste stron**te. Vuol dire che allora ti tocca, perché sai che lo hai nascosto tu. Se stavi tranquilla non ti agitavi così” Lulù prosegue infuriata “Stai sempre ad aggredire le persone, urlando. Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura, ma noi non abbiamo paura”. Lo scontro tra le due finalmente si placa quando Lulù non degna nemmeno più di uno sguardo Soleil, e quest’ultima tentando di replicare afferma che Lulù è una “grandissima maleducata”.

Leggi anche La sua bellezza non è assolutamente passata inosservata nella casa del GF Vip, ma sapete qual è il titolo di studio di Federica Calemme?

Secondo voi chi ha ragione tra le due vippone del GF 6?