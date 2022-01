GF Vip, sapete dove vive Barù? Una scelta davvero originale!

E’ entrato al GF Vip 6 da poche settimane ma il carisma di Barù è evidente per tutti: non riuscirete a credere dove vive il nuovo gieffino!

L’entrata di Barù nel cast della sesta edizione del GF Vip ha destato grande interesse da parte del pubblico che resta ogni giorno sempre più incantato dal suo humor sottile e dai suoi modi affascinanti.

Leggi anche——>>>GF Vip, sapete chi è l’ex fidanzata di Barù? Impossibile non conoscerla, è una conduttrice famosissima

All’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha origini nobili come suo zio Costantino della Gherardesca, di pochissimi anni più grande, col quale partecipò nel 2012 a Pechino Express. Appassionato di viaggi e di enogastronomia, il nuovo Vippone ha viaggiato moltissimo nella sua vita.

Oggi si è stabilito in Toscana, ma prima ha trascorso anni lontano dall’Italia: da vero spirito libero, come lui stesso ama definirsi, ha vissuto in California, Spagna, Australia, Argentina dove ha approfondito la sua passione per il vino lavorando per l’azienda più rinomata nel settore, la Bodega Noemia.

Ora che è tornato in patria, sapete cosa ha fatto? Secondo quanto riporta Fanpage, il concorrente di sangue blu avrebbe scelto di vivere in una dimora alquanto particolare!

Non immaginereste mai dove vive Barù: da non credere!

Il suo amore per la libertà e la natura avrebbe spinto il nipote di Costantino a stabilirsi in una tenuta di sua proprietà sulle colline della splendida Toscana. Qui Barù possiede un camper vintage che ha mostrato sul proprio profilo Instagram.

Leggi anche——>>>Spunta una vecchia foto di Barù: com’era qualche anno fa il concorrente, da non credere

Una scelta che si sposa alla perfezione col suo bisogno di sentirsi libero e allontanarsi dalla vita frenetica della città. Ricordiamo che proprio questa sua propensione nei confronti della natura spinse suo padre a dargli il soprannome con cui è diventato famoso per il grande pubblico.

Leggi anche——->>>Barù conquista il GF Vip, ma sapete perché si chiama così? Il ‘retroscena’ sul nomignolo

La sua espressione serena mostra tutta la pace di questo magnifico luogo, vero?