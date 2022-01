GF Vip, Soleil beve la spremuta preparata da Gianmaria senza chiedere e lui si arrabbia: “Non ti permettere mai più”

GF Vip, Soleil prende la spremuta di Gianmaria senza chiedere il permesso e lui sbotta contro di lei.

Al Grande Fratello Vip si stanno formando dei gruppi. In particolare, negli ultimi giorni, sembrerebbe che ci siano state delle divisioni, dovute a discussioni. Soleil Sorge è sicuramente una delle concorrenti più discusse del reality.

Dall’inizio è al centro dell’attenzione. Prima si è trovata protagonista delle puntate, per il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due, in passato, hanno avuto una frequentazione. In seguito, ha iniziato a catturare l’attenzione il suo legame con Alex Belli. Dopo l’uscita di scena dell’attore, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è rimasta sempre al centro delle dinamiche. Nella giornata di ieri, Soleil ha avuto un piccolo battibecco con Gianmaria dopo un gesto che ha infastidito molto il concorrente.

Leggi anche GF Vip, Soleil mette in guardia Gianmaria: “Non farti trattare così da una ragazzina di 20 anni”

Gf Vip, Soleil prende la spremuta di Gianmaria senza chiedere e lui sbotta

Gianmaria e Soleil, in passato, hanno avuto una frequentazione. I due concorrenti sembrano avere un rapporto di odio amore. All’inizio del Grande Fratello Vip, si sono più volte scontrati e sono stati i protagonisti delle prime dirette.

Leggi anche Gf Vip, Soleil parla con Jessica e spiazza: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

Col tempo, il loro rapporto ha trovato un po’ di pace. Anzi, nelle ultime settimane, Gianmaria si è avvicinato a Sophie. Dopo l’ingresso di Alessandro Basciano, l’uomo, stanco del comportamento ambiguo dell’ex tronista, ha deciso di chiudere con lei. E qui, è entrata in ballo Soleil. Quest’ultima è stata una spalla per Antinolfi. Più volte ha ribadito il fatto di non pensarla e di distaccarsi da lei, dicendo di ‘non farsi trattare in un certo modo da una ragazzina di 20 anni’. Ieri mattina, proprio Soleil e Gianmaria sono stati al centro dell’attenzione, l’uomo si è scontrato con lei, per un gesto che non gli è assolutamente piaciuto.

Gianmaria aveva finito di preparare la spremuta d’arancia per lui. Aveva riempito il bicchiere e il tempo di girarsi per buttare le bucce dell’arancia, è arrivata Soleil e l’ha bevuta. Di fronte a questo gesto, il concorrente si è arrabbiato: “Non ti permettere mai più, non lo fare mai più, hai finito tutto”, ha detto, ma l’ex corteggiatrice ha risposto mettendo su un tono scherzoso, che ha infastidito l’uomo.