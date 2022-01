GF Vip, Soleil contro alcuni concorrenti: “Prima fanno gli amici, poi dicono cose per mettermi in cattiva luce”

Gf Vip, Soleil parlando con Davide e Barù si schiera contro alcuni concorrenti: “Prima fanno gli amici, poi dicono cose per mettermi in cattiva luce”.

Il Grande Fratello Vip sta riservando grandi colpi di scena e questa sera, con la nuova puntata, siamo certi che ce ne saranno altri. I nuovi ingressi sembrano aver mosso l’atmosfera in casa. In particolare, Jessica e Sophie, hanno manifestato all’inizio il loro interesse per Alessandro Basciano.

Il concorrente, alla fine, ha baciato la Codegoni, palesando il suo per l’ex tronista. Qualche giorno fa, Soleil, mentre era con Barù e Davide, ha parlato di alcuni concorrenti che, negli ultimi tempi, si sono tanto avvicinati a lei. Ma secondo il suo parere, fanno gli amici davanti, ma quando lei non c’è, parlano male.

Gf Vip, Soleil contro alcuni concorrenti: “Prima fanno gli amici…”

Soleil Sorge è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ma anche una delle protagoniste del reality. Spesso è al centro delle dinamiche. Fin dall’inizio, l’abbiamo vista al centro della puntata.

Partendo dal suo rapporto con Gianmaria, fino al suo legame con Alex Belli, che ha alzato tantissimi polveroni. Dopo l’uscita dell’attore, squalificato dal gioco, per essersi avvicinato a sua moglie durante il confronto, la concorrente è sempre stata il perno della casa. Negli ultimi giorni, parlando con Davide e Barù, si è scagliata contro alcuni concorrenti, dicendo che prima fanno gli amici, ma quando non c’è la mettono in cattiva luce.

“Tipo sia Gianmaria che Jessica hanno fatto sta cosa, tipo fanno gli amici super lecchini davanti.. quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando, dicono delle cose per mettermi in cattiva luce, e a me quello fa schifo, perchè se io considero una persona e le voglio bene, io dico le cose in faccia e alle spalle difendo i miei amici“, ha detto Soleil, riferendosi specificamente a Gianmaria e Jessica.