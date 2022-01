Laura Freddi, chi è il compagno? Di che cosa si occupa

Conosciamo tutti la bellissima showgirl Laura Freddi, ma sapete anche chi è il compagno? Vediamo di che cosa si occupa.

Laura Freddi è una delle showgirl e conduttrici più nota nel nostro paese, a partire dal suo lavoro fino alle sue relazioni sentimentali. Ma sapete chi è il suo attuale compagno e di che cosa si occupa?

Sappiamo bene che la brillante carriera di Laura Freddi inizia da giovanissima con la sua partecipazione al programma Non è la Rai, grazie a Gianni Boncompagni, dove rimase per due stagioni e contribuì a lanciarla nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali, è ben nota per aver avuto una storia di diversi anni con Paolo Bonolis. Dopodiché ha sposato nel 2006 Claudio Casavecchia, dal quale si è separata dopo due anni. La bella Laura Freddi non ha mai nascosto che il suo desiderio più grande era diventare mamma, e finalmente è riuscita a ottenerlo insieme al suo attuale compagno.

Chi è e di che cosa si occupa il compagno di Laura Freddi?

La biondissima conduttrice ha coronato il grande desiderio della maternità a 40 anni, nel 2018, dimostrando a tantissime donne che non è mai troppo tardi per realizzare i propri desideri. L’uomo che ha contribuito a questo sogno e le ha regalato la piccola Ginevra, si chiama Leonardo D’Amico. Lei stessa riguardando una vecchia intervista pre gravidanza ha rivelato alla rivista Chi: “Se penso che solo un anno fa nella casa del Gf Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!”

Il suo attuale compagno Leonardo, di mestiere fa il fisioterapista per la nazionale italiana di beach volley e i due sembrano veramente innamoratissimi. L’uomo, che è estraneo al mondo dello spettacolo, non possiede nemmeno un profilo Instagram. Ma di tanto in tanto ci pensa la Freddi a immortalare con amore il papà di sua figlia. Laura Freddi ha parlato anche della possibilità di un futuro matrimonio. La showgirl infatti, aveva rivelato a Vanity Fair che quando Ginevra sarà abbastanza grande da portare le fedi all’altare, la coppia farà il grande passo.

E voi conoscevate Leonardo D’Amico, il misterioso compagno di Laura Freddi?