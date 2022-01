Splendida a 70 anni, ma avete mai visto una foto di Mara Venier da ragazza? È sempre incantevole: stenterete a crederci.

È, senza alcun dubbio, lei la regina della Domenica pomeriggio: Mara Venier. In onda con il suo Domenica In, la conduttrice televisiva riesce sempre a regalare dei momenti davvero impressionanti ed indimenticabili al suo amatissimo pubblico.

Compiuto il suo debutto sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, Mara Venier ha facilmente catturato l’attenzione su di sé. E, in men che non si dica, è diventata quella che tutt’oggi è: un volto amatissimo della televisione italiana. Con alle spalle una carriera impressionante e diverse esperienze televisiva, Mara Venier riesce a conquistare tutti anche con il suo incredibile fascino. Avete mai visto una sua foto da ragazza, però? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. Da quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo della foto, qui la conduttrice aveva soltanto 20 anni, eppure non si può fare a meno di notare di quanto la sua bellezza sia stata incredibile sin da ragazzina.

Mara Venier da ragazza: lo scatto del passato, l’avete mai visto?

Oltre ad essere la regina della televisione italiana, Mara Venier rientra alla grande tra le vere e proprie stelle di Instagram. Con un profilo social che vanta tantissimi followers, la conduttrice nostrana non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico. E di renderli partecipi di alcuni scatti fotografici davvero incredibili.

Spulciando con attenzione il suo canale, infatti, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. A quanto pare, sembrerebbe che qui Mara Venier abbia soltanto 20 anni, quindi una ragazza, ma quello che non ci è affatto sfuggito è la sua intramontabile bellezza. Sono trascorsi poco più i 50 anni da quel momento, eppure il suo fascino non soltanto continua ad essere spietato, ma anche identico a quello del passato. Non credete alle nostre parole? Guardate coi vostri stessi occhi:

Non c’è assolutamente nulla da dire, parliamoci chiaro: che abbia 70 anni e che ne abbia soltanto 20, Mara Venier è sempre splendida. Siete d’accordo?