Oggi vera icona di bellezza, avete mai visto Monica Bellucci da ragazzina?

Oggi Monica Bellucci è una vera icona di bellezza, ma l’avete mai vista da ragazzina? Spunta la foto: com’è cambiata in tutti questi anni.

Una vera icona di bellezza, c’è poco da dire. Stiamo parlando proprio di lei: Monica Bellucci! Attrice e modella di successo, la cinquantasettenne di Città di Castello è tra i volti più apprezzati dal pubblico italiano.

Nata nel 1964, Monica Bellucci compie il suo esordio sul piccolo schermo nel 1990. È alla sola età di 26 anni, infatti, che prende parte alla miniserie ‘Vita coi figli’. E da origine ad una carriera da attrice davvero impressionante. Sono trascorsi quasi 32 anni da quel momento, eppure la splendida Bellucci continua ad essere tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana. Sapete, però, che prima di intraprendere questa strada la bella Monica ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella? Pensate, sul web si legge che abbia iniziato a praticare questo lavoro per pagarsi gli studi universitari! Davvero incredibile, non c’è che dire! A tal proposito, l’avete mai vista da ragazzina? Quando ha intrapreso questo inizio di carriera, la Bellucci era davvero giovanissima, ma com’era? Scopriamolo!

Monica Bellucci da ragazzina, spunta la foto: com’è cambiata

Sin dai suoi primi esordi, Monica Bellucci ha incantato tutto il pubblico italiano per la sua naturale bellezza. E continua a farlo ancora adesso nonostante siano trascorsi numerosi anni dal suo debutto. Attrice e modella, la splendida cinquantasettenne siciliana vanta di un successo davvero clamoroso, soprattutto sui social dove spesso e volentieri si diletta a condividere foto.

Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un suo scatto quando era soltanto una ragazzina. Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto, quello che possiamo dirvi è che è uno scatto risalente agli anni dedicata alla moda. Qui è soltanto una ragazzina, eppure non si può fare a meno quanto la sua bellezza sia stata spropositata sin da sempre. Siete pronti anche voi a vederla? Ci pensiamo immediatamente:

Ecco qui, Monica Bellucci e una sua collega modella per un servizio fotografico. Lo ripetiamo: non sappiamo quanti anni siano passati. Quello che conta sapere è che, in tutto questo tempo, l’attrice e modella non è affatto cambiata. Siete d’accordo?