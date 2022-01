Oggi attrice e scrittrice affermata, ma la ricordate ad Amici 3? La sua immagine è drasticamente cambiata

L’abbiamo vista recitare nelle fiction italiane più famose, ma non tutti ricordano com’era ai tempi della sua partecipazione ad Amici 3.

Nata ad Arzignano il 30 agosto del 1986, Anna Dalton ha costruito la propria carriera di attrice con studio e determinazione. Prima di arrivare ad interpretare vari personaggi in film e fiction di successo, questa bella ragazza italo irlandese ha frequentato a Roma la scuola di formazione teatrale e cinematografica di Francesca De Sapio, il Duse International. Ha anche conseguito la laurea magistrale in Lettere all’Università La Sapienza ed ha approfondito gli studi recitazione a Londra, presso l’Actors Centre.

Leggi anche—–>>>Ricordate Olti di Amici 3? Era il fratello del ballerino professionista Ilir, com’è oggi dopo 17 anni

Il suo debutto al cinema risale al 2009 nel film Alice di Oreste Crisostomi. A questo faranno seguito molte altre partecipazioni in varie pellicole e serie tv come Eroi per caso di Alberto Sironi, L’Allieva 3, Un passo dal cielo 6, Lasciarsi un giorno a Roma.

In questi anni, Anna si è cimentata anche nel mestiere di scrittrice ed ha all’attivo ben tre libri: L’apprendista geniale (2018), La ragazza con le parole in tasca (2019), Tutto accade per una ragione (2020).

Ma come cominciò per lei la strada verso il successo? La risposta è molto semplice: ad Amici! Sì, perché 17 anni fa Anna Dalton superò i provini per entrare nel talent show condotto da Maria De Filippi. Ricordate com’era?

Da Amici 3 al successo: com’era Anna Dalton nel famoso talent di Canale 5

Il suo ingresso nella scuola di Amici avvenne nel lontano 2003 e grazie al suo talento riuscì ad arrivare al quarto posto: sebbene quell’edizione fu vinta dal ballerino albanese Leon Cino, Anna Dalton ne fu comunque una grande protagonista.

Leggi anche——>>>Diciassette anni fa era tra i cantanti della terza edizione di Amici: non immaginereste mai qual è la sua professione oggi

Presentatasi ai casting come aspirante attrice, il suo percorso nel talent di Canale 5 mise in luce la sua bravura e la lanciò definitivamente nel mondo dello spettacolo. Terminata quell’esperienza infatti è iniziata la sua splendida carriera che, ne siamo sicuri, le regalerà ancora molte soddisfazioni.

Nella foto che vi mostriamo la si vede come appariva nella scuola di Maria De Filippi: capelli corti ma sempre di color rosso, senza un filo di trucco ma sempre sorridente come adesso.

Leggi anche——>>>Samantha Fantauzzi, partecipò alla terza edizione di Amici: eccola oggi, bella e talentuosa come allora

Se già allora era bellissima, oggi il suo fascino si è moltiplicato, siete d’accordo?