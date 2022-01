Ha vestito i panni di Peter Pan nell’omonimo film del 2003, ma avete visto com’è diventato oggi? C’è un dettaglio che subito balza agli occhi.

Tutti hanno letto l’opera ‘Peter Pan’ e tutti l’hanno amata da subito, questo è indiscusso. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, tutti conoscono ed hanno visto l’omonimo film del 2003.

Diretto da P.J.Hogan, il film ‘Peter Pan’ ha saputo riscuotere un clamore piuttosto assurdo. Fedelissima all’opera, la pellicola non ha fatto altro che riportare in scena tutto ciò che è stato scritto nel 1911 da James Matthew Barrie. Ed ha continuato a intrattenere un pubblico piuttosto vasto. A partire da Campellino, Wendy, Capitano Uncino e tantissimi altri ancora, gli spettatori della pellicola si sono appassionati a tutti i suoi personaggi. E ne hanno amato tutte le loro sfaccettature. Tra questi, però, non possiamo assolutamente fare a meno di dimenticarci di lui: il mitico Peter Pan. Perfetta personificazione del personaggio, il piccolo ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Sono trascorsi ben 18 anni dall’uscita della pellicola e il suo conseguente successo, ma com’è cambiato oggi il suo protagonista?

Lo ricordate in ‘Peter Pan’, eccolo com’è diventato oggi?

Anche voi avete amato il film ‘Peter Pan’, vero? Come darvi torto! Tratto dall’omonimo romanzo, la pellicola ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Ad oggi, sono davvero tantissime le persone che l’hanno guardato al momento della sua uscita in tutte le sale cinematografiche. E sono altrettanto diverse, invece, coloro che l’hanno tramandato in generazione in generazione.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è diventato il giovanissimo bambino che ha vestito i panni di Peter Pan? Appurato che, dopo il successo del film, il giovane Jeremy ha cavalcato la cresta dell’onda. Ed ha preso parte a tantissimi altri progetti di un certo calibro. Ma com’è diventato? A distanza di 18 anni dall’uscita del film, com’è cambiato? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Scopriamolo insieme:

Avete notato anche voi? Che sia in Peter Pan o nella vita reale, il buon Jeremy è sempre identico. Siete d’accordo?