“Senza trucco e senza inganni”: Benedetta Parodi si mostra completamente al naturale; com’è la famosa conduttrice in versione “acqua e sapone”.

Sono tanti i vip che hanno condiviso un post sui social per augurare un buon anno ai followers. Lo ha fatto anche lei, Benedetta Parodi, con alcuni scatti molto originali. La meravigliosa conduttrice di Bake Off si è mostrata completamente al naturale, davanti ad una bevanda calda e con il suo solito sorriso contagioso.

“Senza trucco e senza inganni”, ha scritto come didascalia al post, che è stato invaso dai likes e i commenti dei fan: tutti ricchi di complimenti per lei, incantevole anche al naturale. Curiosi di vederla?

Benedetta Parodi, l’avete mai vista senza trucco? La conduttrice si mostra senza filtri sui social

In tv siamo abituati a vederla con make up impeccabili e capelli perfetti. Ma, lontana dalle luci dei riflettori, Benedetta Parodi non ha problemi a mostrarsi completamente al naturale. Lo ha fatto proprio per augurare a tutti un buon 2022, col primo post dell’anno. L’amatissima conduttrice e scrittrice ha condiviso diverse foto in cui è senza trucco, con capelli spettinati e indossando il pigiama. Il risultato? È meravigliosa e raggiante come sempre. Date un’occhiata:

Gli scatti condivisi da Benedetta hanno fatto impazzire il suo numeroso pubblico social (ben un milione di follower): una pioggia di complimenti ha invaso il post. Non possiamo che unirci a loro: la Parodi è semplicemente incantevole con e senza make up.

Vacanze in Lapponia per Benedetta Parodi e la sua famiglia

E per le vacanze di Natale, in occasione dello stop delle trasmissioni televisive, Benedetta Parodi si è concessa una meravigliosa vacanza in Lapponia. Con la famiglia al completo, composta da Fabio Caressa e i loro due figli Matilde, Eleonora e Diego. Una vacanza da sogno, tra renne, giri in slitta e gli straordinari colori dell’Aurora Boreale. Se siete curiosi di fare un “tuffo” in quell’incantevole paesaggio, date un’occhiata al canale Instagram della conduttrice.