Trasformazione choc a Vite al Limite: aveva solo 25 anni quando ha partecipato al programma e raggiungeva i 300 kg, eccola oggi.

Una storia davvero particolare, quella che vi stiamo per raccontare. E che, com’è giusto che sia, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico da casa. Sono trascorsi anni dalla sua messa in onda, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi. E, soprattutto, com’è cambiata in tutto questo tempo. Prima di scoprirlo, però, procediamo con ordine.

Era esattamente il 2018 quando, alla sola età di 25 anni, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan entrata a far parte della clinica di Houston per via del suo peso eccessivo. Pesava quasi 300 kg, pensate, ed il tenore di vita, com’è giusto che sia, non era affatto dei migliori. È proprio questo, quindi, che ha spinto la giovane a prendere parte a Vite al Limite. Come sarà stato il suo percorso? Inizialmente, ve lo anticipiamo, ci sono stati parecchi alti e bassi. Superati questi momenti, però, è stato tutto più facile. E la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita a ritornare in forma. Ad oggi, come abbiamo potuto constatare dal suo canale Instagram, appare totalmente diversa. E con la felicità e serenità che si intravede chiaramente dai suoi occhi. Siete pronti a vederla? Una trasformazione veramente choc.

Trasformazione choc a Vite al Limite: eccola com’è diventata oggi

A Vite al limite, la venticinquenne di Dayton aveva deciso di prendere parte per via del suo peso. Con ben 291 kg, la paziente ha raccontato di non avere una storia per nulla facile alle spalle. A causa del difficile rapporto con i suoi genitori e la dipendenza dall’alcool di suo padre, la ragazza aveva sfogato tutto il suo dolore nel cibo. Stiamo parlando proprio di lei: Sarah Neely!

Grazie al percorso iniziato in clinica, Sarah ha dato vita ad una vera e propria trasformazione choc. Riuscendo, quindi, a dimagrire ben 100 kg. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Da quanto abbiamo potuto constatare dal suo canale Instagram, ad oggi Sarah appare una donna completamente diversa e realizzata. Ha continuano a mantenere un regime alimentare sano e regolato, ma è anche diventata mamma e moglie. Eccola qui oggi:

Davvero bellissima, vero?