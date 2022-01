Nei panni di Vittorio Conti è un personaggio amatissimo de Il paradiso delle signore, ma sapete com’era ai tempi del GF? Si parla di ben 14 anni fa.

Lo amate anche voi nei panni di Vittorio Conti ne ‘Il paradiso delle signore’, vero? Come darvi torto! Entrato a far parte dell’amatissima fiction di Rai Due sin dalla sua prima puntata, il giovanissimo Alessandro Tersigni è considerato uno dei principali protagonisti.

Alessandro Tersigni, quindi, è uno dei principali attori de ‘Il paradiso delle signore’. Ad oggi, è amatissimo proprio nei panni di Vittorio Conti, ma sappiamo benissimo che, ancora prima di prendervi parte, la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano è stata davvero pazzesca. Abbiamo avuto, infatti, la possibilità di ammirare la sua bellezza e la sua bravura nel film ‘Scusa, ma ti voglio sposare’ oppure in ‘Un medico in famiglia’ e in tanti altri progetti. Ecco, ma se vi chiedessimo se ricordate com’era ai tempi del Grande Fratello, sapreste darci una risposta? Correva esattamente il 2007 quando, completamente estraneo al mondo dello spettacolo, si presentava tra i concorrente del reality di quell’anno. Ricordate com’era? Scopriamolo insieme.

Alessandro Tersigni al GF, ricordate com’era? Sono trascorsi 14 anni

Sono davvero tantissime le persone che hanno varcato la porta rossa di Cinecittà nel corso delle sue sedici edizioni e che sono riusciti a sfondare nel mondo dello spettacolo in men che non si dica. Ne sono l’esempio lampante Luca Argentero e Flavio Montrucchio, ma anche Alessandro Tersigni. Protagonista indiscusso de ‘Il paradiso delle signore’, l’attore romano è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Oggi Alessandro Tersigni si mostra in tutto il suo irresistibile fascino, ma ricordate com’era ai tempi del Grande Fratello? All’epoca della sua partecipazione, come ricorderete, aveva soltanto poco meno di 30 anni, ma come si mostrava? Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria!

Avete visto proprio bene, si! È proprio così che Alessandro si mostrava nella casa di Cinecittà. Che dire? Beh, assolutamente nulla! Sembrerebbe che il tempo non sia affatto cambiato per lui. Che sia oggi o ieri, il buon Tersigni è sempre identico. Siete d’accordo?