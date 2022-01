Amici 21, primo disco di platino di questa edizione: ad aggiudicarselo è stato proprio lui

Splendida notizia per la scuola di Amici 21: arriva il primo disco di platino per uno dei ragazzi di questa edizione, ecco chi lo ha vinto!

Anche quest’anno Amici raggiunge un traguardo dietro l’altro. Il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua 21esima edizione, continua ad essere uno dei programmi di maggior successo.

Proprio in queste ore un’altra magnifica notizia va ad allietare queste festività natalizie in cui, come sappiamo, le puntate e i daytime pomeridiani sono in pausa. Sul profilo ufficiale della trasmissione, è stato comunicato che uno degli allievi ha appena vinto il disco di platino.

Intanto, al ritorno in onda, vedremo l’annuncio della vittoria del disco d’oro ad Albe per la canzone Millevoci, che gli è stata certificata lo scorso lunedì 27 dicembre. Ma chi si sarà aggiudicato il primo disco di platino di questa edizione?

Amici 21, chi ha vinto il primo disco di platino

Si tratta innanzitutto di un risultato importantissimo, perché è il primo di quest’anno ed il primo della fase che precede il serale. A segnare il traguardo è stato LDA, allievo di Rudy Zerbi.

Il figlio di Gigi D’Alessio è anche il detentore di un altro primato: è stato infatti il primo a vincere anche il disco d’oro col brano Quello che fa male. Nella scuola più famosa d’Italia Luca sta facendo un percorso eccellente: oltre ad aver emozionato spesso il pubblico con le sue esibizioni, come quando cantò in puntata la cover di Dammi solo un minuto dei Gemelli DiVersi, anche gli altri suoi due brani incisi in questi mesi, Sai e Scusa, stanno avendo un successo enorme.

Grande attesa quindi per vedere il momento in cui gli sarà comunicata la magnifica notizia: secondo voi a quale degli insegnanti spetterà il compito?

Non vediamo l’ora di gustarci questa emozione insieme a LDA!