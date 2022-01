“L’amore della mia vita”: Elisa Isoardi scioglie il cuore dei follower di Instagram; l’immagine condivisa sui social è dolcissima.

In tantissimi vorrebbero rivederla presto in tv, ma, nel frattempo, i fan di Elisa Isoardi non smettono di seguirla sui social. Non tutti sanno, infatti, che la conduttrice è una vera e propria star su Instagram: il suo canale ufficiale conta ben 627 mila followers! Ed è proprio lì che, qualche ora fa, l’ex naufraga de L’Isola dei famosi ha condiviso uno scatto dolcissimo.

“L’amore della mia vita”, scrive Elisa come didascalia allo scatto condiviso nelle stories. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo mostriamo subito!

Elisa Isoardi, lo scatto scioglie il cuore dei fan: “L’amore della mia vita”

Vi basta dare un rapido sguardo al suo profilo di Instagram per scoprire tutto l’amore che lega Elisa Isoardi e il suo Zenit. Di chi si tratta?

Del tenero barboncino che è praticamente l’anima gemella della conduttrice: Elisa lo porta sempre con sé ed è super unita al suo cucciolo. Lo ha portato spesso anche dietro le quinte dei suoi programmi, anche a La Prova del Cuoco. Un amore immenso per il suo Zenit, che ama fotografare e riprendere: proprio nelle scorse ore, ha condiviso nelle stories una foto in primo piano del suo Zen, che ha intenerito tutti. Date un’occhiata:

Eh si, davvero meraviglioso. E proprio ieri, il piccolo barboncino ha compiuto gli anni, festeggiato con amore da Elisa, che gli ha cantato la canzone di buon compleanno nelle stories. Insomma, immagini che fanno bene al cuore. Se volete vederne altre e conoscere meglio il tenero Zen, non potete non seguire Elisa su Instagram: non ve ne pentirete!

Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi è stata una grande protagonista della passata edizione de L’Isola dei Famosi. Leader indiscussa, senza peli sulla lingua, la conduttrice ha dovuto però abbandonare il gioco in anticipo, in seguito ad un incidente all’occhio che necessitava di accertamenti e cure mediche in Italia. Vi piacerebbe rivederla in un altro reality?