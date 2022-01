Questa bambina in foto è oggi un’attrice molto famosa: in Daydreamer il suo personaggio non era ben visto

Questa bambina in foto oggi è un’amata attrice: è entrata a far parte del cast di Daydreamer a metà della serie.

In questa foro era solo una bambina, oggi è un’attrice molto amata e apprezzata. Non è difficile riconoscerla, perchè i lineamenti sono rimasti tali. In quest’ultimo anno, l’abbiamo vista in una famosa serie televisiva.

Stiamo parlando di Daydreamer, la seguitissima serie turca andata in onda, in Italia, dal giugno del 2020 fino al 28 maggio del 2021. L’ultima puntata si è conclusa nel migliore dei modi e sicuramente, come molti fan speravano. Sanem e Can sono diventati marito e moglie e sono diventati genitori di tre bellissimi bambini. L’attrice in foto è entrata a far parte di Daydreamer a metà, entrando in affari con il Signor Divit. Guardando lo scatto, riuscite a capire di chi stiamo parlando?

Era solo una bambina, oggi è un’amata attrice: il suo personaggio in Daydreamer non era molto ben visto

In Daydreamer abbiamo amato tutti i personaggi e di conseguenza tutti gli attori. La storia di Can e Sanem ha conquistato i telespettatori che hanno vissuto, per alcuni momenti, una favola. Favola che poi è stata, perchè l’amore tra i due giovani ha trionfato.

La bambina che vedete in foto è oggi un’attrice molto amata e come vi abbiamo detto, ha fatto parte anche lei, della serie televisiva turca. Vi è entrata a far parte a metà, entrando in affari con il Signor Divit. Il suo personaggio non è stato ben visto, il motivo? La donna ha cercato di conquistare il fotografo, mettendo i bastoni fra le ruote a Sanem. Sappiamo che non ci è riuscita. Adesso, dopo questi indizi, avete capito? Impossibile non riconoscerla, perchè l’attrice non è cambiata.

Ebbene sì, la bambina in foto è la bellissima Gamze Topuz. In Daydreamer ha interpretato Ceyda. La donna entra in affari con Can, incontrandolo in azienda, per un film pubblicitario. E’ entrata a far parte della soap opera dal 21esimo episodio. Nello scatto che vi abbiamo mostrato era solo una bambina, come lei ha riportato a corredo, aveva circa 5 anni. L’avreste riconosciuta?