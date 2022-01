Benedetta Mazza, sapete qual è il suo titolo di studio? Non immaginereste mai il motivo

Sapete qual’è il titolo di studio di Benedetta Mazza? Non immaginereste mai il motivo della sua scelta.

Benedetta Mazza è un volto noto della televisione italiana, soprattutto per aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Ma sapete qual è il titolo di studio della bella conduttrice?

Originaria di Parma, classe 1989, Benedetta Mazza nel corso degli anni ha partecipato a tantissimi programmi e progetti. Viene scoperta da una selezionatrice regionale per il concorso di Miss Italia, dove partecipa nel 2008 arrivando al quinto posto. La vincitrice di quella edizione è stata la stupenda Miriam Leone. Dopo questo trampolino di lancio, Benedetta Mazza ottiene dei piccoli ruoli cinematografici, ma per di più diventa conduttrice del programma per ragazzi, La TV Ribelle su Rai Gulp. Diventa nota al grande pubblico, soprattutto a quello dei più giovani, quando partecipa alla terza edizione del GF Vip, condotto da Ilary Blasi, dove lega particolarmente con il modello Stefano Sala. Ma sapete qual è il titolo di studio di Benedetta Mazza?

Leggi anche Che titolo di studio ha Elodie? Le motivazioni della sua scelta

Benedetta Mazza: sapete qual è il suo titolo di studio?

La bella Benedetta Mazza, viene notata per partecipare ai concorsi di bellezza fin da quando era molto giovane, vincendone davvero molti soprattutto per quanto riguarda la sua città e l’Emilia Romagna. Prima di sfondare nel mondo dello spettacolo però, era una studentessa del liceo scientifico di Parma. La passione per il mondo dello spettacolo e per la bellezza si manifesta subito, infatti la ragazza si iscrive in una prestigiosa scuola di moda situata a Milano.

Leggi anche Back to school, chi è Benedetta Mazza: ricordate dove l’abbiamo vista?

Si tratta dell‘Istituto Europeo di Design, che però frequenta solo per un anno, per poi abbandonarlo in vista della prospettiva di carriera nel mondo della televisione. Benedetta Mazza non si sbagliava perché poi ha avuto successo, partecipando a moltissimi programmi. È stata anche una delle quattro professoresse nel programma di quiz, l‘Eredità. Il titolo di studio di Benedetta Mazza è quindi quello di scuole superiori. Per quanto riguarda il cinema, Benedetta ha partecipato in un episodio dei Cesaroni e ha avuto anche delle parti in Amore 14 e Loro, di Paolo Sorrentino.

Leggi anche Benedetta Mazza, avete mai visto la sua bellissima sorella? La somiglianza è impressionante

Bella e brava Benedetta Mazza! E voi sapevate qual’è il suo titolo di studio?