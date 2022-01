Un ‘big’ della televisione italiana in un ‘vis a vis’ con Maria De Filippi: la notizia

Maria De Filippi sta per tornare con C’è posta per te: a sfidarla sarà un altro volto amatissimo della televisione, chi vincerà?

Mancano davvero pochissimi giorni al ritorno del longevo programma condotto da Maria De Filippi: sabato 8 gennaio 2022 inizierà la nuova edizione di C’è posta per te, un successo da ben 22 anni. Ma chi sfiderà la regina della televisione italiana nella ‘guerra’ di ascolti del sabato sera?

Da anni la moglie di Maurizio Costanzo rappresenta un ‘osso duro’ per i colleghi avversari della Rai: C’è posta per te e, in generale tutte le sue trasmissioni, risultano quasi sempre vincitrici.

D’altro canto, anche Rai 1 ha le sue punte di diamante e questo sabato sarà un volto amatissimo dal pubblico a provare a detronizzare Queen Mary. Si tratta di Carlo Conti, pronto a condurre le quattro puntate di Tali e Quali, nuova versione di Tale e Quale Show, grandissimo e consolidato successo del primo canale della tv di Stato.

Uno scontro fra ‘titani’ del piccolo schermo quindi: ma nella vita come sono i rapporti tra Conti e la De Filippi?

Carlo Conti e Maria De Filippi rivali in televisione, ma nella vita reale? La verità

Molti si chiedono se tra i due conduttori più famosi della Rai e di Mediaset i rapporti siano distesi lontano dalle telecamere. Ebbene, Carlo e Maria nella vita di tutti i giorni sono amici e hanno grande stima l’uno dell’altra. Dimostrazione di ciò è che nel 2017 lui le ha proposto di condurre insieme il Festival di Sanremo definendola una “sorella televisiva”. Maria, scherzando, si è invece detta addirittura ‘innamorata’ di lui.

Una cosa è certa: i due programmi in questione sono entrambi proposte validissime e i padroni di casa faranno un ottimo lavoro, sarà poi il pubblico in base ai propri gusti a scegliere, ma ciò non ha niente a che vedere con la loro bravura.

Intanto, Carlo Conti e Maria De Filippi sono un grande esempio per tutti, sia nel lavoro che dal punto di vista umano: due persone per bene che hanno molto da insegnare.