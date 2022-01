Chi è la mamma di Valeria Marini: prese parte ad un famoso reality

Tutto ciò che c’è da sapere sulla mamma di Valeria Marini: origini, professione ed altre curiosità sulla signora Gianna Orrù.

Da circa trent’anni Valeria Marini è uno dei volti più amati della tv: fin dai suoi esordi, la sua immagine si è imposta nel mondo dello spettacolo italiano come quella della perfetta showgirl, dotata di bellezza, simpatia e presenza scenica.

Della ‘Marylin Monroe italiana’, come è stata spesso definita, si conoscono molti aspetti: la sua carriera e la sua intensa vita sentimentale sono note alla maggioranza del pubblico che la segue.

Molto attiva su Instagram, la Marini ama condividere molti scatti che la ritraggono nella sua splendida casa, durante eventi di lavoro o shooting fotografici. Tra le foto più belle della sua galleria, ci sono senza dubbio quelle insieme alla sua mamma a cui è molto legata.

Madre e figlia sono state spesso intervistate insieme in tv o dai giornali e la somiglianza tra loro è più che evidente. Ma cosa sappiamo della signora Gianna?

Avete mai visto la mamma di Valeria Marini? Ricordate a quale reality ha partecipato?

Come si può facilmente intuire dal cognome, la signora Gianna Orrù ha origini sarde. Nata a Cagliari il 24 gennaio 1938, ha vissuto tra la Sardegna e Roma, dove risiede attualmente.

Diplomatasi all’Istituto magistrale, ha poi conseguito la laurea all’ISEF e infatti è stata per anni insegnante di educazione fisica alle scuole medie. Nel 1960 sposò Mario Marini: dal loro matrimonio, oltre a Valeria, sono nati altri due figli, Fabio e Claudia. La coppia si separò poi nel 1974 e Gianna tornò a vivere in Sardegna dove lavorò come docente fino al 1982. Dal 1992, invece vive stabilmente nella Capitale.

Soprannominata ‘Wonder woman’ dalla figlia Valeria, Gianna ha fatto parte di un programma che conosciamo benissimo: nel 2011 fu infatti concorrente de L’Isola dei Famosi 8, edizione vinta da Giorgia Palmas, aggiudicandosi l’ottavo posto in classifica.

Nel suo curriculum troviamo anche un’esperienza lavorativa come coordinatrice generale delle produzioni televisive per un canale privato di Perugia.

Visto che bella donna e come si somigliano lei e Valeria?