Gf Vip, “Non si può continuare così” : Alfonso Signorini costretto a interrompere tutto nel corso della diretta di ieri, lunedì 3 gennaio.

Una puntata incandescente, quella del GF Vip andata in onda ieri, lunedì 3 gennaio 2022. Le festività di Natale non hanno di certo eliminato la tensione nella casa più spiata della tv! Durante la diretta è successo di tutto: le discussioni sono state tantissime, anche molto accese.

La situazione, ad un certo punto, era fuori controllo, tanto da costringere Alfonso Signorini ad intervenire. Scopriamo cosa è accaduto nel corso della prima puntata del 2022 del reality show di Canale 5.

Gf Vip, “Non si può continuare così” : Alfonso Signorini costretto a interrompere la discussione

È successo di tutto nella puntata di ieri del GF Vip 6. Dall’eliminazione di Eva Grimaldi all’ingresso del nuovo concorrente Kabir Bedi, ma non sono mancanti scontri super accesi. In casa sono tornati diversi ex vipponi, per alcuni confronti: da Biagio D’Anelli a Clarissa Selassié, fino ad arrivare a lui, Alex Belli. L’attore continua ad essere protagonista del programma anche da fuori e, dopo una serie di frecciatine reciproche, ieri ha avuto un faccia a faccia con Alessandro Basciano. Un confronto dove è successo di tutto!

L’incontro tra i due è partito in quarta, con le regole del distanziamento che stavano per saltare: il conduttore ha dovuto più volte pregare i due concorrenti di allontanarsi, altrimenti Alessandro avrebbe dovuto lasciare la casa. Sono volate parole durissime da entrambi i lati, con Basciano che è apparso stanco delle continue intromissioni di Alex: “Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita”. Durante la discussione sono volate anche diverse parolacce, a tal punto che Signorini ha interrotto tutto: “Vi chiedo di moderare i termini, non si può continuare così!”

Insomma, una serata super accesa nella casa più spiata della tv! Cosa accadrà nelle prossime ore? Le giornate post puntata sono sempre ricche di agitazione!