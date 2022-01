GF Vip, sapete chi è e che lavoro fa la figlia di Kabir Bedi? Anche lei è famosissima!

Entrato da poche ore nella casa del GF Vip 6, Kabir Bedi è un attore famosissimo, ma forse non tutti sanno chi è sua figlia.

Il suo ingresso al GF Vip 6 è stato accolto con entusiasmo da tutto il gruppo dei Vipponi: tra loro, solo Katia Ricciarelli e Giucas Casella sapevano già dalla puntata precedente che Kabir Bedi avrebbe varcato la soglia della famosa porta rossa.

Sposatosi quattro volte, il celebre volto di Sandokan ha avuto tre figli dai primi due matrimoni. Dalle nozze con la prima moglie, la modella e ballerina indiana Protima Gupta, sono nati Pooja e Siddarth. Quest’ultimo, purtroppo morì suicida nel 1997. Dalla seconda moglie, invece, ha avuto il terzo figlio, Adam, modello e attore che vive a Los Angeles.

L’unica figlia femmina di Kabir è quindi Pooja: l’avete mai vista? Non è affatto un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, scopriamo chi è e che lavoro fa!

Curiosità su Pooja, figlia di Kabir Bedi

Nata l’11 maggio 1970 a Bombay (oggi chiamata Mumbai), Pooja ha vissuto per molti anni negli Stati Uniti, dove si trasferì da ragazza insieme al fratello Siddarth. Tornata nella città di origine, dove vive tutt’ora, sposò Farhan Furniturewala, col quale ha avuto due figli, Alaya Furniturewala, nata nel 1997, e Omar Furniturewala, nato nel 2000. Per sposare Furniturewala la figlia di Kabir si è convertita all’Islam ed ha acquisito il nome di Noorjahan. La coppia ha poi divorziato nel 2003.

Dal febbraio 2019, Pooja Bedi ha un nuovo compagno, Maneck Contractor, con cui vive in India. Ciò che non tutti immaginano è che la donna è un volto molto famoso nel suo Paese, dove lavora come attrice e conduttrice riscuotendo tra l’altro un grande successo.

Pooja è anche editorialista di giornali indiani importanti (Times of India e Hindustan Times) ed è stata concorrente di alcuni reality show. Tra il 1991 e il 1995 è arrivata a recitare per grandi produzioni cinematografiche di Bollywood. E’ stata anche il volto di tanti spot pubblicitari. Sotto il profilo umanitario, è molto impegnata nella lotta contro l’Aids.

Somiglianza straordinaria tra padre e figlia, non vi pare?