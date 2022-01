Gianluca Zambrotta, avete visto sua moglie? È splendida: che lavoro fa

Avete mai visto la moglie di Gianluca Zambrotta? È davvero splendida: scopriamo insieme che lavoro fa!

Gianluca Zambrotta è un grande calciatore italiano, celebre per essere stato parte della squadra nazionale durante i mondiali del 2006. Ma avete mai visto la sua bella moglie?

Il grande calciatore azzurro Gianluca Zambrotta, ci ha fatto sognare durante i celebri mondiali del 2006, entrando a far parte della storia del calcio. Attualmente è dirigente sportivo e viene scelto nel 2019 come ambasciatore per gli Europei del 2020. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è sposato dal 2004 con la sua bella moglie, conosciuta durante il matrimonio della cugina di lei. La felice coppia ha anche avuto un figlio insieme, Riccardo, nato nel 2012. La consorte di Zambrotta aveva rivelato durante un’intervista con SportFair, che prima di incontrarlo, “L’unico calciatore che conoscevo, di nome, era Maradona. In famiglia non seguivamo il calcio”. Ma che lavoro fa la consorte del calciatore?

Avete mai visto la moglie di Gianluca Zambrotta?

Come già anticipato, Zambrotta e la sua dolce metà si sono incontrati al matrimonio della cugina di lei, ed era veramente giovanissima, aveva solo 19 anni! La donna si chiama Valentina ed è originaria di Napoli. La donna aveva dichiarato che era rimasta colpita dallo sguardo molto dolce di Gianluca, e da quel momento non si sono più lasciati. Ma sapete che lavoro fa Valentina Zambrotta?

La bella donna lavora nel centro sportivo del marito, l’Eracle Sport Center, il quale si trova a San Fermo della Battaglia. “Lì collaboro con lo staff, poi lavoro per Soccer pass events, e Soccer pass, applicazioni create per le famiglie dei calciatori che, quando si spostano nelle varie città hanno bisogno di servizi tra cui case, scuole e negozi”. Inoltre Valentina gestisce anche una boutique Liu Jo nel centro di Como, ma come ha rivelato la stessa donna, “Il marchio mi piace, ha dei jeans con un ottima vestibilità, ma adesso vorrei cambiare. Lo trasformo in un negozio con capi e accessori, dove la donna può farsi un outfit completo”.

Una donna veramente impegnata in vari campi! E voi conoscevate Valentina, la moglie di Gianluca Zambrotta e che lavoro fa?