I Fratelli De Filippo, dove abbiamo già visto gli attori del cast: l’avreste mai detto?

I Fratelli De Filippo, dove abbiamo già visto gli attori protagonisti del film di successo: l’avreste mai detto?

E’ uscito al cinema I Fratelli De Filippo, di Sergio Rubini, dal 13 al 15 dicembre. E’ stato un successo, tanto che, il film è stato poi trasmesso su Rai Uno il 30 dicembre, riscontrando un seguito impressionante. Il film, che si concentra sulla prima parte della vita dei fratelli De Filippo, ricostruisce anche il fervido ambiente della Napoli di inizio Novecento.

La storia si concentra sui tre fratelli De Filippo, Eduardo, Peppino e Titina e si sviluppa nel ‘900 a Napoli. Il padre naturale, il famoso attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, non li riconosce e si nasconde nei panni di ‘zio’. Alla sua morte non lascia loro nessuna eredità, se non quella artistica di figli d’arte. Dopo l’esordio conflittuale con la compagnia di Vincenzo Scarpetta, il grande desiderio dei De Filippo, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro. I tre fratelli danno vita ad alcuni importanti traguardi del teatro napoletano del Novecento. Ma chi sono gli attori che hanno rivestito i panni di questi personaggi?

I Fratelli De Filippo: chi sono gli attori e dove li abbiamo già visti

Ma chi sono gli attori che hanno interpretato questi tre grandi artisti?

Ma chi sono gli attori che hanno interpretato questi tre grandi artisti? Mario Autore, è un attore attivo in ambito teatrale, qui l’abbiamo visto al suo primo film dove ha interpretato Eduardo De Filippo; Domenico Pinelli è il Fratello Peppino e l’abbiamo già visto in Noi e la Giulia e Si accettano miracoli.

Ad interpretare la sorella Titina è Anna Ferraioli Ravel. Per l’attrice, il primo ruolo da protagonista arriva nel 2018, per il film “Ci vuole un fisico” di Alessandro Tamburini. La madre, Luisa De Filippo, è vestita dall’attrice Susy Del Giudice, vista in televisione in serie quali Don Matteo, Capri e Gomorra. Il grande Eduardo Scarpetta è interpretato da Giancarlo Giannini, mentre Biagio Izzo presta il volto al figlio Vincenzo Scarpetta.