Incredibile traguardo per Soleil Sorge: è successo durante la diretta di ieri del GF Vip, splendida notizia per la concorrente.

Avete seguito la puntata di ieri del GF Vip? È successo davvero di tutto durante la diretta: scontri, liti accese, ma anche tante belle emozioni. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è senza dubbio lei, Soleil Sorge: l’influencer è una delle concorrenti più amate dal pubblico, che più volte l’ha votata come preferita. Ma sapete cosa è successo proprio ieri sera durante la diretta?

Una splendida notizia per Soleil, che, però, ovviamente non può sapere nulla, essendo chiusa nella casa. Scopriamo i dettagli di questo traguardo raggiunto.

LEGGI ANCHE —->GF Vip, Soleil contro alcuni concorrenti: “Prima fanno gli amici, poi dicono cose per mettermi in cattiva luce”

GF Vip, Soleil Sorge ha raggiunto un importante traguardo: l’annuncio sui social

C’è chi la ama, ma anche chi non vede l’ora che esca dalla casa. Quel che è certo è che Soleil Sorge è, nel bene e nel male, una grande protagonista di questa edizione del GF Vip. E nonostante in casa non abbia molti amici, fuori dalla casa può contare su un grandissimo numero di fan. Fan che sin dall’inizio di questa esperienza la sostengono e la supportano, votandola nelle nomination e inviandole messaggi con gli aerei. E sapete l’ultima novità?

Proprio durante la diretta di ieri sera, il profilo Instagram di Soleil ha ricevuto quegli ultimi followers che mancavano per raggiungere il milione! La Sorge ha ora un milione di followers, un traguardo importantissimo per chi lavora come influencer e nel campo dei social. I fan hanno festeggiato e commentato live questo importante raggiungimento e anche sulla pagina Instagram ufficiale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivato l’annuncio:

LEGGI ANCHE —–>Furioso scontro al GF Vip: volano parole pesantissime tra loro, cos’è accaduto

Che dire, Soleil sarà senza dubbio felicissima di scoprire quante persone si sono affezionate a lei e al suo percorso nella casa. E voi, cosa ne pensate del suo Grande Fratello? Vi piacerebbe vederla in finale o addirittura sul gradino più alto del podio?