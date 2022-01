Lutto per Laura Torrisi, è morta la nonna: “L’ultima mia radice se n’è andata”

Laura Torrisi toccata da un tragico lutto, è morta la nonna dell’amata attrice: “L’ultima mia radice se n’è andata”.

Laura Torrisi ha annunciato tramite il suo profilo social la perdita della sua amata nonna. Con un posto su instagram l’ha voluta salutare. L’attrice ha spiegato che l’ultima volta che l’ha vista è stata circa un mese fa e che non è stato possibile starle vicino, a causa delle disposizioni per il Covid.

In un lungo post ha espresso il dolore e il rammarico per non aver avuto la possibilità di starle accanto, negli ultimi momenti della sua vita, quando una persona ne ha più bisogno.

Tragico Lutto per Laura Torrisi: è morta la nonna e la saluta con un lungo messaggio

Un momento delicato per l’attrice Laura Torrisi. Nelle ultime ore, ha lasciato un lungo post sui social, annunciando la perdita della sua cara nonna. Ha spiegato che l’ha vista un mese fa e che non ha avuto la possibilità di starle accanto negli ultimi giorni e istanti della sua vita, a causa delle disposizioni Covid.

L’attrice ha scritto che trova ingiusto che a causa delle disposizioni per il Coronavirus, i familiari più stretti come i figli, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio: “L’ultima mia radice se n’è andata… se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta, ti avrei stretta più forte. Più che l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della tua dipartita”. Ha spiegato che la donna non aveva il covid, ma non si potevano avere contatti, dicendo che nessuno merita di morire da solo.

Il lungo posto è stato accompagnato da una foto di quando l’attrice era piccola, e i suoi nonni la tenevano per mano. Dolci parole ha voluto dedicare alla sua nonna: “Sei stata una nonna e bisononna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonne (anche per me)”.