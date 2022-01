Avete mai visto la moglie di Nicola Savino? Si chiama Manuela: scopriamo insieme che lavoro fa!

Chi non conosce il conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino? Ma sapete anche chi è sua moglie? Anche lei è nel mondo dello spettacolo, scopriamo un pò più su di lei.

Nicola Savino è noto al grande pubblico soprattutto per essere stato il conduttore del celebre programma Le Iene e Back to School, oltre che di tantissimi altri programmi. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è innamoratissimo della bella moglie, e insieme hanno avuto una figlia. I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte di un noto programma e dopo la frequentazione sono convolati a nozze nel 2009. La figlia si chiama Matilda ed è nata nel 2006. Da quello che possiamo vedere dal profilo Instagram di Nicola Savino, padre e figlia sono veramente molto uniti. Tornando alla moglie del conduttore, sapete che lavoro fa?

Nicola Savino: chi è la moglie Manuela e che lavoro fa?

La raggiante moglie di Nicola Savino si chiama Manuela Suma, classe 1975. La coppia si è conosciuta durante la messa in onda di Radio Deejay, nel corso dell’allestimento di un calendario per la radio, in cui il conduttore lavora. Anche Manuela Suma lavora nel mondo dello spettacolo, ma a differenza del marito, lo fa dietro le quinte. La moglie di Savino infatti, è una bravissima costumista che cura i look di molte donne protagoniste della televisione italiana, come ad esempio, Benedetta Parodi.

Oltre a vestire i personaggi dello spettacolo, Manuela è anche una stilista di moda. Ha ideato un marchio chiamato Beachside, che come suggerisce il nome, propone costumi da bagno e abbigliamento da spiaggia, rigorosamente made in Italy e super alla moda. Come si può vedere dal suo profilo Instagram, che conta quasi 50 mila follower, la donna ama pubblicare nel suo profilo privato, tantissimi scatti che mostrano le idee e gli outfit del suo marchio. Il marito Nicola Savino deve essere veramente fiero di questa moglie imprenditrice molto talentuosa.

E voi sapevate chi è Manuela Suma, la moglie del conduttore Nicola Savino e qual’è la sua professione?