Dimenticate Pamela Prati come l’avete sempre vista: nel suo ultimo scatto è irriconoscibile

Dimenticate Pamela Prati come siete abituati a vederla, nel suo ultimo scatto pubblicato sui social è veramente irriconoscibile

Capelli lunghi, mora, fisico statuario: così siamo abituati a vedere la famosa showgirl, divenuta famosa con il Bagaglino. Dimenticatela! Nel suo ultimo scatto pubblicato sui social è veramente irriconoscibile.

LEGGI ANCHE: Pamela Prati piena di sdegno: “Vergognoso”…è incontenibile, cos’è successo

L’ultimo scatto di Pamela Prati

Pamela Prati, nome d’arte di Paola Pireddu, è nata a Ozieri, in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. Ha 63 anni ed è una famosa showgirl, nonché attrice ed ex modella. Ha esordito tra gli anni settanta e ottanta proprio come attrice e fotomodella, ma è divenuta nota al grande pubblico nel 1987, grazie a Pier Francesco Pingitore. Quest’ultimo la sceglie come primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino.

LEGGI ANCHE: Pamela Prati, colpo di scena: ha a che fare con la sua carriera televisiva, vera e propria ‘bomba’

Negli anni novanta compie il salto di categoria, vestendo i panni di conduttrice televisiva di alcuni programmi per le reti Mediaset, come “La sai l’ultima?”, “Scherzi a parte” e “Re per una notte”.

Nel corso della carriera si è cimentata spesso anche nel ruolo di cantante, eseguendo all’interno delle trasmissioni diverse cover, sigle e anche brani inediti, pubblicando diversi singoli e un album discografico nel 1996.

LEGGI ANCHE: Pamela Prati dopo le critiche tira un sospiro di sollievo: “Finalmente la legge punirà…”

La Prati è stata a lungo uno dei sogni proibiti degli italiani. Insieme a Valeria Marini formava un duo irresistibile. Le due super donne hanno anticipato un po’ le veline, in quanto una era bionda mentre l’altra era mora. La Marini era più corposa, mentre Pamela è sempre stata snella. Entrambe avevano un fisico statuario. Le misure della Prati erano 90-51-83.

Adesso dovete dimenticare l’immagine che avete di Pamela Prati. La nota showgirl ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui è totalmente irriconoscibile. L’ex protagonista del Bagaglino indossa un caschetto biondo, probabilmente una parrucca. Per il resto tutto uguale: forme e fisico come sempre statuari. Per una volta, però, la Prati ha voluto mostrarsi bionda.