Sissi, il retroscena sui lunghissimi capelli: parla l’attrice Dominique Devenport, protagonista della nuova serie di Canale 5.

Questa sera, mercoledì 4 gennaio 2022, andrà in onda la seconda puntata di Sissi, la fiction con Dominique Devenport e Jannik Shumann in onda su Canale 5. La storia della famosa imperatrice sta appassionando i telespettatori di Canale 5, che sono pronti per seguire il terzo e quarto episodio. Nel frattempo, c’è una curiosità che non potete non conoscere!

Come tutti sappiamo, una delle caratteristiche principali dell’imperatrice Elisabetta erano i capelli lunghissimi: era quasi ossessionata dalla cura della sua chioma. A questo proposito, la giovane attrice Dominique Devenport ha rivelato un interessante retroscena. Scopriamolo insieme!

Sissi e i suoi meravigliosi capelli: l’attrice Dominique Devenport rivela un retroscena sulle acconciature

Chi non vorrebbe una chioma lunghissima e fluente come quella della principessa Sissi? La sua chioma è stata una delle caratteristiche per eccellenza dell’imperatrice, icona di stile e bellezza. Che è entrata nei nostri cuori grazie all’interpretazione di Romy Schneider, ma ora è Dominique Devenport a vestire i panni di Sissi. Una versione meno fiabesca e più realistica dell’imperatrice, che aveva un vero e proprio culto per la bellezza e l’estetica.

Trattamenti di bellezza, creme, diete e soprattutto, la cura dei suoi lunghissimi capelli. Li avete notati nella prima puntata della nuova serie di Canale 5? Ebbene, la Devenport ha rivelato alcuni retroscena sulla sua chioma, a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sul set mettevo una parrucca molto lunga e sotto avevo anche delle extension. Per prepararmi impiegavo un’ora e mezza, fra trucco e parrucco”, spiega l’attrice.

C’è da dire che il risultato è davvero incantevole: i capelli della principessa nella nuova fiction sembrano davvero naturali! Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutti i colpi di scena della seconda puntata della fiction: Sissi dovrà fare i conti con i tradimenti di Franz, che non è disposto ad attendere i suoi tempi prima di concedersi. E oltre ai problemi coniugali, tantissimi problemi a corte…. Appuntamento questa sera su Canale 5!