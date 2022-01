Gf Vip, Soleil è stata la protagonista di un video musicale e insieme a lei c’era anche un suo ex famoso fidanzato.

Il Grande Fratello Vip è partito il 13 settembre. Nella prima puntata abbiamo scoperto i nomi dei concorrenti. Soleil Sorge è entrata nel reality all’inizio, quando le luci si sono accese. Ed è proprio dall’inizio che la concorrente è stata al centro delle dinamiche del gioco.

Prima a creare gossip è stato il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due in passato hanno avuto una frequentazione e rivedersi all’interno della casa ha fatto tanto parlare di questo rapporto. Successivamente, si è ritrovata nuovamente al centro dell’attenzione per il legame con Alex Belli. Dobbiamo dire che, anche quando è stata concorrente negli altri reality, come L’Isola dei famosi o Pechino Express, è sempre stata tra le protagoniste. La sua eloquenza e la forte personalità sono ben evidenti. Ma l’abbiamo conosciuta, la prima volta, ad Uomini e donne. Dopo l’esperienza come corteggiatrice, la sua popolarità è cresciuta molto. Soleil è stata protagonista di un video musicale, e con lei, c’era anche un suo ex famoso fidanzato.

Leggi anche Gf Vip, Soleil parla con Jessica e spiazza: “Non capisco come io possa aver baciato Gianmaria”

Soleil Sorge protagonista di un video musicale: con lei il suo ex fidanzato, lo conosciamo benissimo

Soleil Sorge dal 13 dicembre è concorrente del Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality, è spesso stata al centro delle dinamiche del gioco. Nella maggior parte delle puntate, si è parlato di lei.

Leggi anche GF Vip, Soleil contro alcuni concorrenti: “Prima fanno gli amici, poi dicono cose per mettermi in cattiva luce”

Prima il suo rapporto con Gianmaria, in seguito quello con Alex Belli. Non è la prima volta in un reality, ma ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi e a Pechino express, in coppia con sua madre Wendy. Ed in ogni gioco, è sempre stata al centro dell’attenzione. Ma ricordiamo che, Soleil, è divenuta nota dopo la partecipazione ad Uomini e donne, dove è scesa come corteggiatrice. Successivamente, è stata scelta come protagonista di un video musicale di un artista molto conosciuto e con lei, presente anche un suo famoso ex fidanzato.

Soleil ha preso parte al videoclip di Astol, il cui brano è Mi fai innamorare. Ricordate chi c’era al suo fianco? Protagonista insieme a lei, Luca Onestini, suo ex fidanzato. Onestini ad Uomini e donne, alla scelta finale, decise di uscire proprio con Soleil. Una storia conclusasi in diretta televisiva, quando Luca, allora concorrente del Gf Vip, scoprì che Soleil stava uscendo con Marco Cartasegna, l’ex tronista che ha affiancato proprio Onestini sul trono.