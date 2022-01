“Testa di c…”, Paolo Bonolis non ne può più ed esplode: “Perché non lo fucilano?”, cosa sarà successo al conduttore?

Il famosissimo conduttore di Avanti un altro, Paolo Bonolis esplode di rabbia in vacanza con la moglie Sonia Bruganelli. “Perché non lo fucilano?”. Cosa lo avrà fatto infuriare così?

Abbiamo sempre conosciuto il simpatico Paolo Bonolis come una persona allegra, spiritosa e a tratti un pò cinica. Non tutti riescono a capire il suo umorismo tagliente, lo stesso della nota moglie e opinionista del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli. Mentre si trovavano in vacanza a Dubai con il figlio e alcuni amici, Paolo Bonolis, ripreso dalla consorte non ne può più ed esplode, “Testa di c…”. Quando Bonolis si infuria si trovavano in un noto ristorante all’aperto che si chiama Nammos Dubai e che offre ai suoi commensali anche musica dal vivo.

Paolo Bonolis non ne può più ed esplode!

Il motivo che fa esplodere Paolo Bonolis mentre si trovava a pranzo con la moglie Sonia è veramente incredibile. A documentarlo tramite Instagram stories è proprio la Bruganelli. Nel video viene inquadrato Paolo Bonolis decisamente perplesso. A quel punto la Bruganelli chiede al marito “Cosa hai che non va Paolo?”, in tutta risposta Bonolis spiazza tutti affermano che “C’è un testa di c… che sta cantando una cover di Bohemian Rhapsody. C’è tanta brava gente in giro, perché non lo fucilano questo?”

La moglie di Paolo Bonolis risponde “però l’hanno tolta adesso hai visto?”, “adesso è finito il brano grazie a Dio” risponde Paolo Bonolis. Ovviamente il commento di Bonolis potrebbe risultare offensivo verso il cantante che era ignaro di tutto e stava semplicemente facendo il suo lavoro. In realtà Paolo Bonolis possiede un senso dell’ironia molto alto, e lui è solito scherzare su molte cose, anche con parole che potrebbero offendere qualcuno. Le risate di Sonia Bruganelli infatti, suggeriscono che il marito sta semplicemente ironizzando sui suoi gusti musicali, che sembrerebbero essere sacri, soprattutto se si parla di una delle band più famose e talentuose del pianeta, i Queen.

Cosa ne pensate delle parole di Paolo Bonolis riguardo al performer che cantava Bohemian Rhapsody?