Da Uomini e Donne al GF Vip, ricordate com’era Alessandro Basciano prima dell’incredibile successo riscontrato? Com’è cambiato

È tra le new entry di queste ultime settimane, Alessandro Basciano. Entrato in compagnia di Federica Calemme ed Eva Grimaldi, due pezzi da novanta dalle casa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. E, soprattutto, quello femminile. Senza considerare, inoltre, che anche le femminucce della casa non hanno perso occasione di puntargli gli occhi addosso.

Leggi anche -> Alessandro Basciano indossa questo pigiama al GF Vip: tutti hanno notato quel dettaglio

L’esordio di Alessandro Basciano, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è avvenuto diversi anni fa. Era esattamente il 2019, infatti, che il giovane si presentava nello studio televisivo di Uomini e Donne. E si faceva ampiamente apprezzare dalla tronista dell’epoca Giulia Quattrociocche. Da quel momento, il percorso televisivo di Alessandro è stato tutto in salita. Non soltanto ha partecipato all’edizione di Temptation Island qualche mese più tardi ed ha saputo essere al centro dell’attenzione per via della sua conoscenza con Valeria Liberati, all’epoca fidanzata con Ciavy, ma ad oggi è anche uno dei concorrenti del GF Vip. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? Il suo fascino, lo sappiamo benissimo, attualmente è davvero irresistibile. Com’era, però, prima del successo?

Leggi anche –> Ora Alessandro Basciano è al GF Vip, ma ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Com’era Alessandro Basciano prima del successo? Le foto di ieri e oggi

Anche voi non potete affatto notare il fascino di Alessandro Basciano, vero? Come darvi torto! E, pensate, non è affatto cambiato nel corso del tempo. Sin dai suoi esordi sul piccolo schermo, l’attuale concorrente del GF Vip ha saputo catturare l’attenzione del pubblico non soltanto per il suo carattere, ma anche per il suo aspetto fisico.

Leggi anche –> GF Vip, Alessandro bacia Sophie ma poco dopo con Soleil…cosa è successo durante i festeggiameni

Siete curiosi, però, di sapere com’era Alessandro Basciano prima del successo? Nella casa del GF Vip, infatti, si mostra in tutto il suo fascino e le vippone non possono fare a meno di notarlo, com’era prima di cavalcare l’onda del successo? Eccolo qui:

Da quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che Alessandro Basciano abbia rivelato ai suoi compagni di viaggio di aver rifatto qualche piccolo ritocchino alle labbra. Per il resto, però, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è affatto cambiato. Siete d’accordo?