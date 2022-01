Amici, ex vincitrice racconta tutto: “Lo vivo sulla mia pelle da quasi 20 anni”

Ex vincitrice di Amici racconta quanto successo in questi anni: “Lo vivo sulla mia pelle da quasi 20 anni”.

Amici è un talent show amatissimo. Va in onda da circa 20 anni e ogni edizione, è sempre un successo. Negli anni abbiamo conosciuto e apprezzato tanti ballerini e cantanti. Anzi, ricordiamo che, all’inizio, c’erano anche altre categorie, come la recitazione e la ginnastica.

Ricordare tutti gli allievi che hanno vissuto l’esperienza nel talent non è facile, ma alcuni sono rimasti sicuramente nel cuore dei telespettatori. Una delle vincitrici più amate di una delle prime edizioni, parlando con i suoi follower su instagram, ha raccontato quanto successo in questi anni.

Amici, ex vincitrice del talent racconta tutto: “Lo vivo sulla mia pelle da quasi 20 anni”

Tanti i talenti che abbiamo conosciuto e amato ad Amici di Maria De Filippi. Migliaia i giovani che, ogni anno, cercano di entrare nella scuola e si presentano ai casting. Ma come sappiamo, la classe viene formata da un determinato numero di allievi, tra ballerini e cantanti.

Una delle vincitrici delle prime edizioni del talent, diversi mesi fa, parlando con i suoi follower, tramite instagram, ha raccontato quanto successo in questi anni e ha parlato delle tante strade sbarrate trovate sul suo cammino. Giulia Ottonello è stata la vincitrice della seconda edizione di Amici, nel 2003.

E’ stata proprio la cantante, dopo che i suoi fan, le hanno mostrato un articolo su di lei, a raccontare le difficoltà che ha incontrato sul suo percorso, a causa della cattiveria e dell’indifferenza: “Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi…resterà sempre un mistero”.

Giulia ha anche voluto precisare che non si è trattata di sfortuna, perchè si ritiene una persona abbastanza fortunata e grata: “Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e amore”.