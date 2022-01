Claudia Gerini ha compiuto da poco 50 anni, ma si mostra sempre come una ragazzina: sapete qual è il segreto della sua forma fisica?

Famosissima e bellissima! Stiamo parlando proprio di lei: Claudia Gerini, tra i volti dello spettacolo italiano più amati in assoluto. Nata a Roma il 18 Dicembre del 1971, l’attrice romana ha da poco compiuto 50 anni. E, per l’occasione, ha scelto di festeggiare con le persone a lei più care sfoggiando una forma fisica davvero da urlo.

Anche Claudia Gerini, così come Federica Panicucci e tantissime altre donne dello spettacolo, sfoggia una forma fisica davvero da urlo. Quante volte vi è capitato di ammirare la sua incredibile bellezza e di pensare quale sia il suo ‘segreto’ di bellezza? Ebbene. Se siete proprio interessati a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Da quanto si apprende da una sua intervista ad Ok Salute, sembrerebbe che l’attrice abbia dovuto cambiare la sua alimentazione per via di un’intolleranza al lattosio scoperta un po’ per puro caso. È proprio dopo questo momento, infatti, che la Gerini si è dovuta affidare ad un nutrizionista. E studiare con attenzione un nuovo piano d’alimentazione. Siete curiosi di sapere quali sono i cibi che mangia spesso?

Come fa Claudia Gerini a mantenersi così in forma a 50 anni? Il ‘segreto’

Se anche voi appena la vedete in scena non potete fare a meno di apprezzare la sua forma fisica, sappiate che Claudia Gerini non fa altro che seguire un piano di alimentazione sano e regolato. Da quanto si apprende da Ok Salute, infatti, sembrerebbe che, dopo aver scoperto di essere intollerante al lattosio, ha completamente cambiato le sue abitudini alimentari.

A quanto pare, infatti, oltre a mangiare verdure, che tra l’altro adora in tutte le loro forme, Claudia Gerini è solita procedere con un piano alimentare senza dolci. A colazione, come dichiarato, è solita cibarsi di uovo strapazzato, avocado e pane tostato. La sera, invece, è solita cucinare dei piatti di pasta conditi in maniera piuttosto leggera. Ma non solo. Come detto dalla diretta interessata, nel corso della giornata, la bella Claudia è anche abituati a prendere integratori di vitamina C, magnesio e papaya fermentata.

Infine, c’è un ‘vizio’ a cui Claudia Gerini cede spesso e volentieri: il gorgonzola! Insieme alla provola, questo è uno dei suoi formaggi preferiti. E, pensate un po’, sono privi di lattosio. Che fortuna!