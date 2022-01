Caduta Libera, chi è Michele Marchesi: età, lavoro, passioni e montepremi; tutte le curiosità sul campione del quiz di Canale 5.

Ci siamo! Questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, andrà in onda il quarto ed ultima appuntamento con Caduta Libera Campionissimi. Si tratta di puntate speciali, in prima serata, del famoso quiz di Canale 5, condotto da Gerry Scotti. A sfidarsi i migliori concorrenti della trasmissione: questa sera sarà la volta di Michele Marchesi, il campione in carica!

Michele è in gara da ben 32 puntata, imbattuto, e sapete a quanto ammonta il suo montepremi complessivo? In attesa di vederlo all’opera sulla botola centrale e di scoprire se riuscirà a battere i suoi sfidanti, conosciamo qualcosa in più su di lui!

Michele Marchesi è uno dei campionissimi di Caduta Libera: sapete quanto ha vinto complessivamente nel quiz?

Riuscirà Michele Marchesi a battere i suoi dieci sfidanti sulle botole ed arrivare all’ultimo gioco dei 10 passi? Lo scopriremo questa sera, nell’ultima attesissima puntata del torneo dei Campionissimi di Caduta Libera. Michele è il campione in carica, che in 32 puntate è arrivato a vincere la straordinaria cifra di 275 mila euro! Cosa sappiamo di lui?

29 anni, originario di Brescia, Michele è un medico, vive e lavora a Pavia ed è specializzando in Neuropsichiatria Infantile. Ha due grandi passioni: quella per l’enigmistica e quella per i grandi classici di animazione della Disney! Riuscirà Michele a trionfare anche questa sera?

A sfidarlo, sulle dieci botole, ci sono i tre campioni vincitori delle tre puntate precedenti, ovvero Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, oltre ad altri campioni del passato. Non mancheranno anche questa sera due concorrenti vip: si tratta di Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero. Ospiti della serata Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, Raul Cremona e i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Insomma, sarà una serata ricca di emozioni, tutte da vivere. Appuntamento questa sera su Canale 5!