Cambia tutto al GF Vip: clamoroso colpo di scena, cosa accadrà nei prossimi giorni

Cambia tutto al GF Vip: cosa accadrà nei prossimi giorni; la notizia inaspettata sul reality show di Canale 5.

Caos senza fine nella casa del GF Vip. La tensione tra i vipponi, ormai, è alle stelle: la casa è letteralmente spaccata a metà e le discussioni sono all’ordine del giorno. Riusciranno a trovare un punto di incontro o ormai i rapporti sono compromessi? Staremo a vedere, nel frattempo c’è una notizia importantissima che riguarda proprio il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Un cambiamento di programma che nessuno si aspettava. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni? Siete nel posto giusto.

GF Vip, cambia tutto nella programmazione del reality show: cosa accadrà nei prossimi giorni

Appassionati del GF Vip, prendete carta e penna perché c’è una clamorosa novità che riguarda il vostro programma preferito. La prossima puntata del reality show era prevista per lunedì 10 gennaio 2022, ma qualcosa è cambiato!

Il GF Vip, infatti, tornerà già in onda venerdì 7 gennaio 2022! Il doppio appuntamento con il reality show di Canale 5 torna dopo la decisione della Mediaset di cancellare Viaggio nella grande bellezza. Per venerdì sera, infatti, era previsto l’appuntamento con la trasmissione di Cesare Bocci, dedicato al palazzo del Quirinale. La messa in onda del documentario è stata sospesa e, al suo posto, andrà in onda proprio un’altra puntata del GF Vip, che sta ottenendo ottimi risultati. Sarà questo il motivo che ha spinto la Mediaset a “schierare” il reality contro la nuova puntata di The Voice Senior su Rai Uno?

Non ci resta che attendere la nuova puntata del GF Vip, che, date le discussioni delle ultime ore, sarà decisamente scoppiettante. Come riporta TV Blog, in studio dovrebbe esserci ancora una volta Laura Freddi, sostituta di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista: quest’ultima si trova in vacanza a Dubai con la sua famiglia. E voi, state seguendo le ultime vicende della casa più spiata della tv? Da che parte state?