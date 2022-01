Carlo Conti, perché ha sempre la pelle così scura? Lo spiega liberamente lui stesso

Vi siete mai chiesti perché Carlo Conti ha sempre la pelle così scura? A spiegare liberamente ogni cosa è stato proprio il diretto interessato.

Siete pronti ad una nuova avventura con protagonista indiscusso Carlo Conti? Noi decisamente si! A distanza di qualche settimane dalla finale di Tale e quale show e la vittoria dei Gemelli di Guidonia, l’amatissimo conduttore è pronto a regalare lo stesso programma, ma in un versione completamente ‘nip’.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Entrato a far parte di questo mondo dapprima come conduttore radiofonico, il simpaticissimo fiorentino è riuscito facilmente a farsi strada. E a diventare quello che è ancora oggi. Vi siete mai chiesti, però, perché ha sempre la pelle così scura? Oltre che per la sua incredibile bravura, Carlo Conti è anche conosciuto per avere la pelle sempre abbronzata persino in pieno inverno, ma come fa? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Siete curiosi anche voi di scoprire ogni cosa?

Carlo Conti, come fa ad avere una pelle sempre così scura?

In tutti i programmi da lui condotti, siamo certi che non avete mai potuto fare a meno di notare un ‘dettaglio’: la sua abbronzatura. Anche in pieno inverno, infatti, Carlo Conti abbia con una pelle piuttosto scura e, diciamoci la verità, anche piuttosto invidiabile. Vi siete mai chiesti, però, perché? Come fa?

Da quanto si apprende da una sua intervista a ‘Ok – Salute’, sembrerebbe che Carlo Conti, oltre a godere di un colorito già di per sé scuro, sia solito regalarsi qualche lampada facciale. “Madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero”, ha iniziato a dire l’amatissimo conduttore. Sottolineando, quindi, la sua ‘mania’. Ma non solo. In merito, ha poi continuato a dire: “In inverno, per regalarmi qualche tonalità di colore in più, oppure per prepararmi a un imminente viaggio esotico, mi concedo una lampada. Però solo al viso”.

Avreste mai immaginato questo ‘segreto’ di bellezza?